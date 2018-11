Stiri pe aceeasi tema

- Un lift de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova ar fi cazut in gol, de la etajul 9 la etajul 7. Trei persoane se aflau in ascensor. Persoanele aflate in interiorul liftului nu au fost ranite, noteaza jurnalulolteniei.ro . „Un lift de persoane, din acela mic, a cazut in gol de al etajul noua la…

- Cindy Crawford, Elle McPherson, Demie Moore sau Halle Berry, iatE cateva dintre vedetele de talie mondialE care xi-au etalat cu mandrie xi curaj trupurile in costume de baie sau seminud dexi au implinit 50 de ani!

- Bianca Dragusanu a ramas doar o amintire pentru Tristan Tate. Cuceritor desavarsit, acesta este hotarat sa o inlocuiasca cat mai repede pe vedeta. Milionarul a pus ochii pe o blondina, pe care nu a ezitat sa o scoata in oras.

- La scurt timp dupa ce s-a desparțit de Tristan Tate, Bianca Dragușanu a aparut alaturi de un milionar chinez, pe nume Tyan Feng. Toata lumea a fost surprinsa și era curioasa care era relația ei cu barbatul. Blondina a negat faptul ca ar avea o relație cu el și a spus ca sunt doar prieteni. […] The…

- Acum douE sEptEmani, Bianca DrEgu"anu a fost vEzutE de paparazzii www.spynews.ro in compania unui milionar chinez, pe nume Ryan Feng, imediat dupE despEr:irea blondinei de Tristan Tate. De atunci, toatE lumea s-a intrebat care anume este legEtura dintre Ryan Feng "i frumoasa blondinE.

- Nici arogantele lui Tristan Tate, nici propunerile lui Philipp Plein nu au impresionat-o pe Bianca Dragusanu asa cum a reusit noul barbat care a aparut viata ei. Daca ieri va aratam ca au fost surprinsi in timp ce cinau impreuna, astazi trecem la lucruri mai serioase. Avem imagini cu mega surpriza pe…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! A iesit la iveala adevaratul motiv din cauza caruia milionarul Tate si frumoasa Bianca Dragusanu si-au spus adio. Potrivit surselor SPYNEWS, Bianca Dragusanu i-ar fi dezvaluit acestuia ca este insarcinata, moment in care lucrurile au scapat de sub control.

- Se schimba varsta de pensionare pentru femei! Vezi la ce varsta vor putea sa iasa la pensie femeile din Romania Un nou proiect de lege prevede modificarea varstei de pensionare pentru femei. Astfel, potrivit initiativei legislative, orice femeie din Romania va putea sa iasa la pensie mai devreme cu…