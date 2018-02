Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa pana la 925 de dolari in Coreea de Sud. Spre comparatie,…

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Extrem de discreta pana acum in ceea ce privește viața amoroasa, vecina de la Neatza a recunoscut relația cu Codin Maticiuc inca din primele zile. Aceasta asumare nu l-a lasat indiferent pe actorul Alexandru Ion, fostul iubit al Flaviei Mihașan. Imediat ce a aflat de cei doi, actorul a plecat in Asia.…

- Au trecut douazeci de ani de la lansarea filmului Titanic care continua sa fie vizionat cu placere de catre romantici. Succesul acesta l-au vazut si reprezentantii companiei J. Peterman Company, care au vazut o oportunitate sa vanda copii dupa recuzita din acest film, inclusiv bijuteria cu numele Heart…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Cel mai mare retailer din lume a spus ca aceasta crestere salariala va intra in vigoare incepand cu luna februarie. Pe langa aceasta mutare, compania a decis sa mareasca beneficiile concediilor de maternitate si sa ofere, o singura data, un bonus de pana la 1.000 de dolari fiecarui angajat, valoarea…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- Pare greu de crezut, insa și pe Adrian Minune il deranjeaza manelele dimineața! Acesta veste, care cu siguranța ii va uimi pe cei mai inflacarați iubitori ai genului, vine chiar de la prima vedeta a manelelor și muzicii de petrecere, care ne-a declarat ca in prima parte a zilei prefera muzica recomandata…

- Un tanar de 20 de ani din statul american Florida, desemnat unicul castigator al premiului principal (jackpot) pus in joc de o celebra loterie din Statele Unite, in valoare de 451 de milioane ...

- Dunkin` Donuts s-a clasat pe locul trei in topul celor mai populare francize din lume, Franchise 500, realizat de publicatia Entrepreneur. In 1946, Bill Rosenberg a fondat Industrial Luncheon Services, o companie ce livra mese calde si gustari muncitorilor din orasul Boston. Succesul pe…

- Cine ar fi crezut asa ceva? Considerata una dintre cele mai frumoase femei din lumea mondena, Claudia Pavel reprezinta un adevarat cosmar atunci cand iese la shopping. Dovada stau imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Brandul RE/MAX s-a situat pe locul 5 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat de publicatia Entrepreneur. RE/MAX a fost fondata in 1973 de catre Dave si Gail Lingier. Astazi, brandul are in spate o retea globala de peste 97.000 de agenti imobiliari in peste 95 de tari.…

- Partidul Democrat continua sa caute susținere in Statele Unite. Recent, formațiunea aflata la guvernare a semnat un nou contract de lobby cu o companie americana, Cogent Strategies LLS, transmite NewsMaker. In ultimii ani, pentru astfel de servicii, democrații au cheltuit deja peste un milion de dolari.

- Trump spune ca SUA s-ar putea razgandi privind Trataul pentru Clima de la Paris și sa revina asupra deciziei de a se retrage daca acordul al trata Statele Unite mai corect, scrie BBC News. El a spus ca „a fost o afacere proasta pentru SUA”, repetand comentariile facute atunci cand a anunțat retragerea…

- Suzanne și Dave Smith și-au scos la vanzare proprietatea de lux pe care o dețin in Caraibe in cadrul unui concurs de loterie. Prețul unui bilet este de 10 dolari iar daca doritorii ghicesc corect raspunsul la intrebarea concursului vor putea deveni proprietarii unuia dintre cele mai luxoase resorturi…

- Muzeul Gardner din Boston, Statele Unite, a decis sa isi extinda pe termen nelimitat oferta de a recompensa cu 10 milioane de dolari promisa celui care va ajuta la gasirea a 13 tablouri magistrale, printre care se numara lucrari semnate de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu aproape 30 de ani,…

- Cântaretul Ricky Martin a anuntat ca s-a casatorit cu Jwan Yosef, cel care îi este partener de viata de doi ani, cei doi urmând sa faca si nunta, în câteva luni, transmite AFP.

- Pentru cei 350 de invitati pe care i-a avut la cea de-a treia sa nunta, Donald Trump a platit o suma considerabila. Numai rochia de mireasa a Melaniei, pe care unii critici au catalogat-o ca fiind de „prost gust", a costat 100.000 de dolari.

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP.…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Potrivit presei de peste Ocean, John Young suferea de o penumonie severa iar complicatiile boli i-au adus sfarsitul. John Young a pasit pe Luna in 1972, a fost comandantul misiunii Apollo si prima persoana care a zburat de sase ori in spatiu pe parcursul a 42 de ani.

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Anul 2017 a fost unul de succes pentru Hollywood, cu productii cinematografice care au reusit sa adune sume uriase la box-office. Trei filme au depasit deja un miliard de dolari, iar al patrulea o va face curand. In acest an au fost lansate 719 filme, potrivit Box Office Mojo. Mai multe au…

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Zdob și Zdub se pregatesc pentru primul turneu peste Ocean. La 23 de ani de la inființare, basarabenii ce formeaza trupa care a cantat in limba romana pe mari scene din Rusia și Europa pleaca la inceputul anului in Canada și Statele Unite pentru o serie de concerte.

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- Compania italiana de utilitati Enel a incheiat un parteneriat cu fondul de investitii Gulf Pacific Power pentru vanzarea a 80% din actiunile parcului eolian de 200 de MW Caney River si ale parcului eolian de 150 MW Rocky Ridge din Statele Unite ale Americii, pentru suma de 233 milioane de dolari, potrivit…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- O tanara din Statele Unite a strans 225.000 de dolari pentru om al strazii care i-a dat singurii sai 20 de dolari ca sa o ajute sa-și cumpere benzina dupa ce ramasese noaptea in pana pe o autostrada din Philadelphia.

- Dupa cinci ani petrecuți peste Ocean, jurnalista are totul pregatit pentru a obtine cetatenia americana. Iata detaliile. In 2012, Jurnalista Corina Dragotescu anunta ca a obtinut viza de emigrare in Statele Unite dupa ce a participat la Loteria Vizelor. „Am viza de emigrare in SUA incepand de astazi.…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Taxa auto din Singapore e uriașa. Circulația din Singapore a devenit relativ fluida in comparație cu cea din alte metropole din regiune, precum Jakarta și Manilla, unde ambuteiajele sunt uriașe. Doar ca Singapore, care duce o veritabila lupta impotriva folosirii automobilelor in oraș, a decis sa investeasca…

- Dar momentul este si mai emotionant de atat. Culmea e ca proprietara cecului era o doamna cu trecut la fel de dureros. Americanca isi petrecuse si ea zilele si noptile pe strazi, in Connecticut. Impresionata, femeia a decis sa se recompenseze cumva si sa ii ofere barbatului o a doua sansa. Asa ca i-a…