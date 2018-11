Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Elena Gheorghe a avut o ținuta cu totul speciala la Gala Elle Style Awards 2018, de la Palatul Parlamentului. Elena Gheorghe a ales pentru evenimentul organizat de revista Elle o rochie de culoare neagra foarte atipica. Rochia a fost una cu foarte multe volane, scurta și pe un umar. Ținuta…

- George Catan, paza “pe persoana fizica” la o scoala din Alexandria in Eveniment / on 24/10/2018 at 10:21 / Dupa ce a fost “uns” presedinte al “Asociatiei de Parinti Mihai Viteazul”, in urma unei disperate campanii de convingere a parintilor prin apeluri telefonice,…

- In ziua in care Ilie Balaci a murit, Craiova a jucat acasa cu FCSB, iar intreg stadionul i-a adus un ultim omagiu mareului fotbalist roman. Oltenii au primit gol chiar in minutul 8, cand aveau pregatit un moment special in memoria lui Balaci.