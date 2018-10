Stiri pe aceeasi tema

- 22 de ani au trecut de la moartea celui mai celebru rapper, Tupac. In ultimii au fost lansate mai multe ipoteze potrivit carora Tupac traieste. De data aceasta insa, fiul celui care era cu el in seara in care a fost impuscat, a facut dezvaluiri socante. Suge Knight Jr. sustine ca stie si unde se ascunde…

- Lumea intreaga celebreaza in fiecare an, la 1 octombrie, Ziua Internaționala a Muzicii, pentru a promova toate genurile artei muzicale, evoluția culturala a comunitaților, schimbul de experiența și aprecierea numeroaselor valori estetice care ne imbogațesc existența.

- Delia a fost cireasa de pe tort a organizatorilor Cerbului de Aur Brasov 2018 in cea de a treia zi de festival. Artista a inchis seara printr-un concert incendiar, in stilul ei, dar lucurile au luat apoi o intorsatura urata.

- Ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, cap de serie 7 la US Open) se afla in mijlocul unui scandal politic la Flushing Meadows. Imediat dupa ce a invins-o pe americanca Sachia Vickery, 6-3, 1-6, 6-1, si s-a calificat in turul al doilea, Elina a refuzat sa stea de vorba cu reporterul...

- Femeia a vrut sa trimita un colet, insa functionarii i-au spus ca acest lucru nu este posibil deoarece orarul pentru a face aceasta operatiune se terminase. Functionarii au rugat-o pe romanca sa vina a doua zi, ceea ce a infuriat-o la culme pe femeie. Ea a inceput sa tipe la angajati, sa arunce pe jos…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus trimiterea in judecata a trei inculpati in cazul unui scandal monstru petrecut pe 24 iunie, la Burla, care a degenerat in acte de violenta, si la care politistii au fost si ei atacati si amenintati, fiind nevoiti sa traga focuri de ...

- Scandal fara precedent in etnia rroma. Cunoscutul cantareț Florin Salam, preferatul tuturor clanurilor de interlopi, este amenințat de un barbat de etnie rroma din cauza unor versuri controversate.

- Un nou scandal zgurduie lumea muzicii populare! Proapatul soț al Nicoletei Voica este acuzat de o tanara artista ca i-ar fi facut avansuri. (Super oferte la accesorii gaming) In urma cu aproape o luna, Nicoleta Voica s-a casatorit cu alesul inimii sale, Alin Bagiu, un profesor de fizica din Timișoara…