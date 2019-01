Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi s-a aruncat in brațele unei blonde, despre care s-a aflat ca este nimeni alta decat fosta lui soție, Iulia. Acum, ies la iveala tot mai mult detalii din trecutul amoros al celor doi, dar și din trecutul tinerei cu care musculosul are un copil.

- Dupa ce Bianca Dragusanu si Alex Bodi au petrecut pana in zori, in urma cu doua seri, atunci cand frumoasa blondina si-a sarbatorit iubitul intr-un club din Capitala, nici Victor Slav nu se lasa mai prejos si ii calca pe urme fostei sotii.

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi formeaza un cuplu de mai multe luni. Cei doi se ințeleg de minune și au o relație deschisa. Insa, recent, barbatul s-a enervat crunt. Nu pe iubita sa, ci pe persoanele care au de comentat cu privire la fotografiile in care apare alaturi de frumoasa blondina, multe acuzandu-l…

- Bianca Dragușanu a plecat in vacanța in Spania alaturi de Alex Bodi. Dupa buchetele impresionante de flori, cuvintele dulci, dar și faptul ca a tratat-o pe vedeta ca pe o prințesa, Alex Bodi a reușit sa intre in grațiile Biancai Dragușanu.