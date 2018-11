Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia s-a impus categoric in fața Ucrainei, 4-1, intr-un meci din Liga Națiunilor. Atacantul Adam Nemec, 33 de ani, a fost in lot, dar a ramas pe banca. Zuzana Kollarova, soția atacantului de la Pafos FC, fost la Dinamo, a fost prezenta pe stadionul din Trnava și a atras toate privirile. ...

- Nicolae Badea (70 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Puternic xi celebru, fostul actionar al clubului Dinamo nu tine cont de lege, atunci cand trebuie sE-xi satisfacE un moft. Imaginile surprinse de paparazii Spynews.ro stau mErturie!

- Dan Alexa a implinit azi 39 de ani și n-a fost uitat de Anamaria Prodan, impresara tehnicianului de la Dunarea Calarași. Soția lui Laurențiu Reghecampf i-a pregatit o surpriza speciala. I-a trimis un tort in forma de carte, Cartea Ințelepciunii de Anamaria Prodan, și i-a pus pe jucatori sa se imbrace…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a glumit pe seama celor de la Dinamo. "Cainii" au a doua cea mai slaba aparare din campionat, iar Mircea Rednic cauta disperat intariri in defensiva. "N-am auzit niciodata pe cineva sa spuna ceva de bine de apararea lui Dinamo. Din 100 de oameni, nu cred ca au fost…

- Fostul capitan al Rapidului, Nae Stanciu, a vorbit la emisiunea GSP LIVE despre locul 12 pe care-l ocupa Dinamo in Liga 1 și a facut o comparație cu generația "cainilor" care intalnea Liverpool in semifinalele Cupei Campionilor Europeni. "E prima data de cand m-am apucat de fotbal cand o vad pe Dinamo…

- Deși subiectul e unul sensibil, un fost fotbalist al lui Dinamo a ales o abordare prin care satirizeaza scrutinul din aceste zile. Bogdan Gavrila (26 de ani), fotbalist cu 48 de meciuri in tricoul "cainilor", in prezent la FC Valletta, in Malta, a postat pe Instagram o fotografie in care era…

- Ivan Pesic, 26 de ani, mijlocașul celor de la Dinamo, a fost supus unei intervenții chirurgicale in Turcia, la clinica Acibadem. Acesta suferea de hernie inghinala, aceeași afecțiune pe care a avut-o și Harlem Gnohere, atacantul celor de la FCSB. ...

- Antun Palic s-a despartit in aceasta vara de Dinamo, echipa la care s-a intors dupa aventura din Belgia, de la Mouscron, unde a fost antrenat de Mircea Rednic. Croatul nu a plecat departe de Romania, semnand cu Sheriff Tiraspol, formatie din primul esalon din Moldova, informeaza mediafax. Acesta…