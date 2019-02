Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Radu Ionescu, șeful Secției de Chirurgie Plastica de la Spitalul de Chirurgie Plastica și Ortopedie Medlife, a prezentat, intr-un videoclip postat pe contul de Instagram, cazul unei paciente mutilate de medicul cu opt clase, Matteo Politi.

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor. Doctorul Ionescu a dat exemplu cazul unei femei care a ajuns la Sectia de Chirurgie Plastica pe care o conduce la un spital din Capitala.…

- Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private, desi absolvise doar opt clase, a incercat sa fuga din țara. Poliția l-a prins la vama Curtici.„In data de 06.02.2019, ora 06.11, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar), I.T.P.F. Oradea, s-a prezentat pentru a…

- Baietii de oras le-au luat mintile fiicelor lui Gigi Becali! Dupa ce Alexandra a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui baiat de bani gata, la finalul toamnei trceute, a venit randul Teodorei Becali sa se afiseze in compania unui crai ravnit de mai toate frumusetile Capitalei.

- Un barbat și o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit intr-un teribil accident produs azi dimineata.Trei masini s-au ciocnit in sectorul Botanica al Capitale. Totul s-ar fi intamplat din cauza vitezei excesive.

- Un accident ingrozitor a avut loc seara trecutE, in zona localitE:ii Svini:a, din jude:ul Mehedin:i. La volanul unei maxini care a plonjat in DunEre se afla cantErea:a Anca Pop, in varstE de 34 de ani.

- Primele imagini de la locul dublei crime din Buftea au fost surprinse la puțin dupa comiterea tragediei. Autorul crimelor a fost impușcat de patru ori de unul din polițiști, pe care a incercat sa-l atace, și a murit ulterior. Dubla crima din Buftea a avut loc intr-un bloc situat pe strada Tineretului…