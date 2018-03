Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Cunoscuta artista are nevoie sa faca analize o data la doua luni, motiv pentru care astazi a mers insotita de fiica ei la o clinica din Bucuresti. Nu este vorba de nicio problema de sanatate.

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- INSCRIERE CLASA 0. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18,00, au fost completate…

- Liviu Varciu pregateste o mare petrecere! Cunoscutul prezentator TV are grija ca botezul micutei Anastasia sa fie unui de vis. Recent, el si cu Anda Calin au ales data in care o vor boteza pe fiica lor.

- Liviu Varciu infirma zvonurile aparute in presa, conform carora el și Anda Calin, tanara care i-a oferit o fetița in urma cu 5 luni, s-au desparțit.In presa, s-a vehiculat ca Liviu Varciu și Anda Calin și-ar fi spus adio și ca Anda s-ar fi mutat din reședința prezentatorului, impreuna cu fiica lor.…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Liviu Varciu este in centrul atenției dupa ce a fost filmat in timp ce se sarutra cu o dansatoare pe nume Roxana Niculae. Roxana Niculae este asistenta la emisiunea „Star Matinal de weekend”, ea și Liviu Varciu fiind colegi de trust. Roxana Niculae a fost „bebelușa” la emisiunea Cronica Carcotașilor,…

- Liviu Varciu obișnuise cu imaginea sa de poznaș mereu pus pe șotii. Prin urmare, mulți considera ca prezentatorul a trecut prin adevarate schimbari de cand a devenit tatic pentru a doua oara.

- Liviu Varciu a luat o decizie extrem de importanta legata de fiica lui cea mare, Carmina. Liviu Varciu are doua fete. Cea mare, Carmina, este fruct al relației pe care artistul a avut-o cu Amy Teiceanu . Liviu Varciu mai are o fetița, Anastasia, din relația pe care o are cu Anda Calin . Dupa ce fiica…

- Dupa CANCAN.ro a dezvaluit in exclusivitate mega-scandalul dintre Liviu Varciu si fosta iubita, Ami Teiceanu, pe motiv ca femeia i-a ”rapit” fiica, acuzandu-l pe prezentator ca i-a neglijat educatia Carminei (Vezi AICI mai multe detalii), Liviu isi spune punctul de vedere si recunoaste ca anturajele…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Liga I, etapa a 24-a: Concordia Chiajna – Dinamo (luni, 20.45, Digi, Telekom, Look). Torje și Palici sunt in lotul ”cainilor”. Antrenorul Vasile Miriuța a anunțat ca Torje și Palici vor fi in lot la meciul contra Concordiei Chiajna, programat luni. ”Nu ma tem de nimeni de la Chiajna. Noi sa jucam bine…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Fostul ministru al economiei, Varujan Vosganian, a avut parte de un debut inedit in lumea teatrului! Armine Vosganian a lucrat foarte mult la spectacolul "Magazinul de Sinucideri" de Jean Teul, care a putut fi vazut la Teatrul de Comedie din Bucuresti. Numele piesei ii face pe multi sa simta fiori reci…

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei! Ea a anuntat pe pagina ei de socializare ca ea si iubitul ei urmeaza ca peste 6 luni sa devina parinti. Cei doi formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce privește relatia lor. "Dragii…

- Adelina Pestrițu a dat vestea cea mare intr-o zi de sarbatoare. De ziua ei, vedeta a anunțat ca traiește o extraordinara poveștea de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil, și ca a primit cel mai prețios dar: vor avea un copil.

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a transmis un mesaj impresionant mamei sale, Ami Teiceanu. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut, cand iubita lui, Anda Calin, a adus pe lume o fetița. Liviu Varciu mai are o fata, Carmina, dintr-o poveste de dragoste pe care a trait-o cu Ami Teiceanu.…

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Misty a devenit mama pentru prima data in mare secret, in urma cu cateva saptamani. Artista este fericita mamica a unei fetițe, iar Keo este cel mai mandru tatic. De cand a devenit mama, viața artistei s-a schimbat total, iar aceasta a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars.…

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului, a facut prima declaratie dupa ce in presa au aparut informatii ca este insarcinata ca urmare a unui tratament de fertilizare in vitro la o clinica din București. „Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de…

- La protestele din București sunt la care sunt asteptati mii de oameni din toata tara, iar sosirea lor a generat si primele incidente. Un numar mare de jandarmi s-au poziționat la ieșirile de la metrou și nu lasa cetațenii sa participe la manifestații.

- Panamezul Jaime Penedo a revenit astazi in Romania, urmand ca in cursul acestei zile sa ajunga in Limassol, Cipru, acolo unde Dinamo este in cantonament. La revenirea in București, Penedo a vorbit despre planurile sale și anunța ca va trage tare pentru a-l impresiona pe Miriuța. "Abia aștept sa incep…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Theo Rose traieste o frumoasa relatie de iubire cu Alex, nepotul lui Nea Marin. Aceasta a dezvaluit cum a fost momentul in care l-a prezentat parintilor si a marturisit ca situatia nu a fost lipsita de emotii pentru ea.

- Dan Ciotoi s-a operat in urma cu cateva saptamani intr-un spital din Oradea, acolo unde tumoarea i-a fost scoasa. Barbatul s-a bucurat tare mult cand a aflat ca tumoarea este benigna, nu maligna. Interventia a durat doua ore, cantaretul marturisind ca totul a decurs bine, iar el se simte mai bine deja.

- Liviu Varciu nu se mai dezlipste de fiica lui cea mica, Anastasia. Devenit tatic pentru a doua oara, celebrul barbat se implica pe cat posibilul in cresterea micutei si nu rateaza nici un moment de a petrece cat mai mult timp cu micuta sa.

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Sefa Serviciului Resurse Umane din cadrul companiei Oil Terminal SA, Liliana Mihailov, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, jumatate dintr un teren agricol de 11 hectare, pe care l a mostenit in anul 2017. La acesta se adauga frac12; dintr un apartament de 44,48 mp, cumparat…

- Mii de tineri vor sa fie politisti. Cinci pe un loc la Scoala din Cluj FOTO La Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, inca de la orele diminetii, primii candidati la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 s-au prezentat pentru a-si ridica legitimatiile de concurs. Activitatea…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Este zi de sarbatoare in familia Ginei Matache! Fiica ei cea mica a adus pe lume o fetița sanatoasa chiar in a doua zi de Craciun. Delia a fost alaturi de sora ei in sala de naștere și a asistat la intreaga intervenție.

- Liviu Varciu este foarte mandru de fetita lui, cu atat mai mult cu cat aceasta ii seamana leit. Iubita lui, Anda Calin, a vrut sa sublinieze acest lucru si a pus una langa alta fotografiile celor doi. Toata lumea a crezut ca sunt...identici!