- Falsul chirurg italian avea parafa eliberata de Direcția de Sanatate Publica, insa pentru a putea profesa mai avea nevoie de inca doua documente - drept de libera practica de la Colegiul Medicilor și aviz de buna practica eliberat de Ministerul Sanatații - pe care acesta nu le avea, iar angajatorul…

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor. Doctorul Ionescu a dat exemplu cazul unei femei care a ajuns la Sectia de Chirurgie Plastica pe care o conduce la un spital din Capitala.…

- Clinica privata Prestige din Capitala a admis, miercuri, ca au avut loc mai multe discutii cu Matteo Politi, italianul care se dadea medic desi are opt clase si este parcagiu. Institutia precizeaza insa ca nu a existat si o colaborare cu el. Barbatul a fost prins la frontiera miercuri dimineata, pe…

- Impostorul italian Matteo Politi, care isi spunea Matthew Mode, a declarat ca avocata sa i-ar fi spus ca are toate actele in regula pentru a practica medicina in Romania. Barbatul a operat timp de mai multe luni, la mai multe clinici din Capitala, dandu-se drept chirurg estetician, desi are doar opt…

- Dupa ce „medicul cu 8 clase” Matteo Politi a povestit in exclusivitate pentru www.spynews.ro ca este medic cu acte in regula, și iubita acestuia ne-a povestit totul despre aceasta poveste in care este implicat amorezul ei.

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat medic de lux a oferit prima reacție, dupa ce s-a aflat totul despre viața sa. In exclusivitate pentru www.spynews.ro, „medicul cu 8 clase” a povestit ca funcționa „normal” și ca a dat bani grei pentru ca toate documentele sa-i fie recunoscute.

- Matthew Mode, cunoscut acum drept medicul cu 8 clase, opera de cateva luni bune in patru clinici de top din Capitala. Realiza operații estetice complze și oferea sfaturi in materie de chirurgie estetica și proceduri de infrumusețare.

- Petre Florin Manole a scris, duminica pe Facebook, ca a fost amenintat de trei persoane in Sectia de Politie nr. 1 din Bucuresti ca va fi omorat. Deputatul PSD precizeaza ca s-a dus la Sectie deoarece o ruda de a sa este amenintata de acesti trei oameni, in timp ce „politistii asista pasivi”.