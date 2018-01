Stiri pe aceeasi tema

- Un an de vacanțe. Mii de oameni fericiți. Amintiri de-o viața și promisiunea unor reveniri. Agenția de turism Ultramarin pregatește o mulțime de surprize pentru 2018 și va invita sa descoperiți lumea. Japonia, Israel, Rusia, Portugalia, Italia, Turcia, Croația sau Iordania sunt doar cateva dintre destinațiile…

- Sarbatorile de Craciun si Revelion, adeseori marcate de consumul exagerat de alcool in randul britanicilor, pot sa devina o adevarata problema pentru sistemul medical din aceasta tara (National Health Service - NHS), informeaza DPA. In contextul unei cresteri considerabile a numarului…

- Senatorul Șerban Nicolae, a declarat joi, ca „nu da doi bani” pe buna-credința a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Franței in ceea ce privește textul tradus in engleza al legilor care vizeaza domeniul justiției. „Eu am fost de la bun inceput foarte sceptic și am spus ca eu nu-i cred de…

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj anunța ca echipele de intervenție au participat la peste 250 de misiuni, în perioada minivacanței 23-26 decembrie.”Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare…

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Astazi sarbatorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ziua de nastere a pacii, bucuriei si mantuirii noastre. Caci, atat de mult a iubit Dumnezeu lumea incat, l-a trimis pe Unicul Sau Fiu, sa se nasca, sa creasca si sa se rastigneasca pentru mantuirea noastra. Dumnezeu S-a aratat in trup pe pamant…

- Sarbatorile reprezinta cel mai asteptat moment al anului, care reuseste sa aduca fericire si caldura in casele oamenilor. Colindele sunt obiceiuri pastrate de strabuni care ne introduc in atmosfera de sarbatoare! Ei bine, colindatorii au inceput deja sa vina, dar daca nu ii primesti vei avea parte de…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.

- In contextul minivacantei prilejuite de Sarbatorile de iarna, in perioada 23-26 decembrie, vor lucra zilnic aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri. O atentie deosebita va fi acordata prevenirii incidentelor grave de ordine publica, combaterii…

- TOTUSI, SE POATE INTAMPLA CA JUNIORII SA NU APRECIEZE ASA CUM SI-AR DORI PARINTII EFORTUL FINANCIAR DIN SPATELE BRADULUI INCARCAT DE DARURI. PREA MULTE DARURI STRICA! Iti doresti ca micutul tau sa aiba parte de o experienta placuta cand desface cadourile de Craciun, dar a pune prea…

- Sarbatorile de iarna sunt ocazia perfecta pentru ca cei mici sa se bucure de magia sezonului, iar petrecerile tematice au devenit in ultimii ani o modalitate extrem de indragita. Cat costa serviciile lui Mos Craciun si care sunt pretentiile celor mari si celor maci, aflam astazi la Adevarul Live.

- Filmele ce sunt lansate la sfarsitul acestei saptamani, printre care "Jumanji: Welcome to the Jungle", "The Greatest Showman" sau "Downsizing" trebuie sa infrunte deja hitul cinematografic al iernii, superproductia "Star Wars: The Last Jedi", lansata in urma cu o saptamana si instalata deja confortabil…

- Sarbatorile de iarna aduc multa dispoziție, atmosfera și magie, în special când te alegi cu un cadou la care visai de mult timp. Acum este momentul perfect sa daruim fericire celor din jur. În aceasta iarna, StarNet creeaza pentru tine o adevarata magie de sarbatori, magia de a…

- Sarbatorile de iarna aduc nelipsita “distracție” cu pocnitori de tot felul. Chiar daca folosirea petardelor este permisa doar in noaptea de Anul Nou, pocniturile rasuna peste tot de la inceputul lui decembrie și pana dupa intrarea in noul an. Pentru ca amuzamentul sa fie si mai mare, un elev s-a dus…

- Daca pana acum Cristi Boureanu și Laura Dinca „fugeau” de frigul din Romania și alegeau o destinație exotica pentru a intra bronzați in noul an, anul acesta au spus pas unei astfel de plecari. Cei doi vor petrece Sarbatorile in sanul familiei. Ori de cate ori li se nazarea sau se plictiseau pur și simplu…

- In fiecare an, la inceput de decembrie il așteptam pe Sfantul Nicolae, ocrotitorul copiilor. Tradiția ne spune ca el vine pe 6 decembrie și aduce daruri copiilor cuminți, pe care le pune in ghetuțe, iar copiii neastamparați primesc nuielușe. Cu ocazia acestei sarbatori religioase, copiii și tinerii…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- Sarbatorile de iarna // Cand cercetarile medicale au descoperit actiunile negative ale produselor alimentare noi, care au incercat sa inlocuiasca grasimile traditionale, specialistii si-au indreptat atentia catre slanina, un aliment fara E-uri, coloranti si conservanti.

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Direcția de Asistența Sociala Comunitara (DASC) Zalau, unitate aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, desfașoara cateva acțiuni dedicate acestei frumoase perioade din an. Sarbatorile de Iarna vin și pentru varstnicii aflați in cadrul Centrului…

- Sarbatorile sunt momentul cel mai potrivit pentru a face modificari pe placul tau. Sarbatoarea trebuie intampinata cu bucurie, iar reducerile si ofertele eMAG sunt incredibil de irezistibile. Iata cele mai bune preturi la saltele, pilote si perne pentru odihna si relaxare perfecte.

- Designerul roman Catalin Botezatu a creat exclusiv pentru clientii Kaufland Romania prima colectie-capsula. Denumita Style by Catalin Botezatu, noua colectie este inspirata din universul Sarbatorilor de Iarna.

- Odata cu luna decembrie, a inceput si „febra” pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna. In bugetul stabilit de familii pentru Craciun intra, pe langa banii „rezervati” pentru alimente, cadouri si decoratiuni, si cei pentru bradul verde sau artificial, dupa preferinte. Directia Silvica Alba va comercializa…

- Fondata la 1 martie 1922 de catre col. Ioan T. Ulic, Marea Loja a Romaniei a lucrat in toata aceasta perioada la Ritul Scotian Antic si Acceptat. Sarbatorile de anul acesta, desfasurate in contextul general al implinirii a 300 de ani de francmasonerie, au debutat cu unele actiuni specifice la inceputul…

- Un barbat le-a dezvaluit prietenilor lui, cu care circula in tren, metodele prin care si-a inselat de mai multe ori iubita, relateaza indy100. Emily Shepherd, o pasagera care se afla in tren la acel moment, a auzit discutia si a decis sa publice pe Twitter ceea ce auzise, in speranta ca informatia va…

- Poarta numele unui fizician german si este un plan alimentar restrictiv, care promite celor interesate sa slabeasca mult in doar doua saptamani. Dieta germana max plank, se arata in publicatia livestrong.com, este compusa din meniuri stricte pentru fiecare masa a zilei.

- Simona Halep le-a dat o veste trista membrilor familiei ei, tenismena anuntandu-i pe acestia ca isi va petrece sarbatorile de iarna in Thailanda, acolo unde va participa la un turneu demonstrativ.

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie pentru toata lumea, mai puțin pentru copiii aflați in centre de plasament. Pentru ca mulți dintre ei nu simt caldura unei familii și miracolul sarbatorilor, autoritațile din Buzau s-au gandit sa le faca o bucurie micuților pentru care cuvintele „mama” și…

- Iluminatul festiv de sarbatorile de iarna a fost aprins in municipiul Targu Jiu in cadrul unui specacol care a avut loc vineri, 1 decembrie. Cel are a apasat butonul pentru a aprinde jocurile de lumini a fost liderul formatiei Directia 5, Marian Ionescu, care este casatorit cu targujianca Octavia Geamanu.

- BERBEC: Daca ești singura este posibil sa intalnești pe cineva pe care il cunoșteai mai de mult și poate va ieși ceva. Vei avea lucruri noi de facut și asta se va vedea la sfarșitul lunii in contul tau bancar. Șefii te apreciaza și este o perioada favorabila carierei tale. TAUR:…

- Pe 5 decembrie 2017, la Campina se va aprinde iluminatul ornamental pentru Sarbatorile de Iarna. Asta se va intampla la ora 17.00, dar inainte de luminițe, de la ora 16.00, vom avea tradiționalul concert de colinde susținut de micii artiști de la Clubul Copiilor. Vom avea doua grupuri de copii care…

- Sarbatorile de Iarna sunt încarcate de magie, iar parinții cauta sa îi învețe pe copii bucuria de a darui și de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parinții nu pun atât de mare accent și pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze acțiunea și sa îi satisfaca…

- Iluminatul festiv pentru Sarbatorile de iarna 2017 va fi aprins, in municipiul Arad, in seara zilei de luni, 27 noiembrie 2017. Municipalitatea si-a propus ca de Ziua Nationala, intregul oras sa fie pregatit de sarbatoare.

- Scortisoara ne poate ajuta sa slabim. Un studiu recent a descoperit ca substanta care ii da gustul specific stimuleaza topirea grasimii. Pentru acest studiu, specialistii au colectat adipocite de la voluntari de diferite varste, etnii si greutati. Au tratat celulele cu aldehida cinamica, substanta care…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016. "România a încasat în primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA în…

- Tot mai multi români prefera sa-și petreaca sarbatorile în strainatate. Preturile mai mici si ofertele speciale au facut ca rezervarile pentru luna decembrie, anuntate de operatorii din turism, sa depaseasca toate asteptarile.

- In intestinele tale se pot ascunde paraziți care iți afecteaza digestia și starea generala de sanatate. De aceea, este vital sa recunoști simptomele care iți spun ca trebuie sa mergi sa-ți faci urgent analizele.

- "Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri, normale intr-o tara democratica, dar, pe de alta parte, lucrurile importante nu sunt abordate. Atragem atentia ca nici partidele aflate la guvernare, nici cei care ar trebui sa constituie opozitia nu se refera la lucruri absolut presante. Suntem la…

- Se spune ca stratul de grasime acumulat la nivelul abdomenului este foarte pacatos, din cauza ca este foarte greu de dat jos. Exista insa o solutie simpla si eficienta cu ajutorul careia puteti rezolva aceasta problema intr-un timp scurt, fara sa apelati la diete draconice sau la tratamente scumpe.…

- Unii dintre noi ne relaxam atunci cand mergem la supermarket, insa pentru altii aceasta activitate este una coplesitoare. Este foarte probabil sa ne oboseasca mersul la supermarket tocmai din cauza faptului ca facem unele greseli.

- Kilogramele in plus reprezinta o problema cu care nicio femeie nu isi doreste sa se confrunte. Daca totusi in acest moment nu arati tocmai cum ti-ai dori, nu dispera! Exista un truc simplu si eficient cu ajutorul caruia poti rezolva aceasta problema fara sa fii nevoita sa tii o dieta drastica. Tot ce…

- BLACK FRIDAY 2017. Cercetarile din anii trecuți au demonstrat ca perioada sarbatorilor a fost marcata de creșterea atacurilor de phishing și a altor tipuri de atacuri. BLACK FRIDAY 2017. "Un sezon de varf in vanzari este, evident, unul cu activitate intensa și pentru infractorii cibernetici:…

- De cand a facut operația de micșorare a stomacului, Ozana Barabancea este greu de recunoscut. Vedeta are acum o silueta ca trasa prin inel. Vedeta are apariții spectaculoase in ultima perioada, iar kilogramele pe care le-a dat jos o fac sa arate intr-un mare fel. Intotdeauna Ozana Barabancea a avut…

- Consilierul municipal din partea fracțiunii PSRM, Ion Ceban, a comentat anunțul facut astazi, de catre primarul interimar, Nistor Grozavu, precum ca Targul de Craciun in acest an se va desfașura pe strada 31 August. Potrivit funcționarului, primaria ar dispune de suficiente capacitați sa organizeze…

- Ce ar iesi daca ai imperechea o bicicleta cu o barca propulsata cu vasle? Raspunsul este RowBike, un vehicul iesit din comun. Pentru a se deplasa, o persoana trebuie sa „traga la rame”, in loc sa pedaleze. Miscarea antreneaza muschii de pe abdomen si spate. Potrivit creatorilor, cei care merg cu RowBike…

- Cancerul nu e contagios, discriminarea da! Profesorii i-au interzis unui baietel de doar 12 ani din Botosani, bolnav de cancer, sa mearga in excursie alaturi de colegi, pe motiv ca are o boala. transmisibila.

- Mai mult de jumatate dintre romanii adulti sunt supraponderali si obezi, potrivit datelor analizate. Cifrele din 2017 arata ca raspandirea obezitatii nu a scazut deloc fata de ultimii ani. Kilogramele in plus au inceput sa apara in ultimii 5 ani pentru 40% dintre romanii cu probleme de greutate,…

- Deși nu i se acorda atenția cuvenita stresului și efectelor sale nocive mai ales asupra fizicului, exista anumite simptome de care ar trebui sa ții cont și la semnalarea lor sa iei masuri de precauție, scrie realitatea.net.

- Universitatea de Vest din Timișoara a lansat, astazi, un nou program de master, „Studii de securitate globala”, la care a participat și șeful Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig. Acesta le-a vorbit studenților prezenți la eveniment despre terorism, securitate naționala, dar și despre nevoia…