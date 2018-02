Stiri pe aceeasi tema

- Andra este, fara indoiala, una dintre cele mai indragite, dar si bine platite artiste din Romania. Mereu in top, cantareata are o avere impresionanta, iar acest lucru ii permite sa duca o viata de huzur. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele de la noi din tara a devenit superstar peste Ocean. Mihaita Piticu’ a dat un recital de exceptie pentru care a fost, pur si simplu, ingropat in dolari. Imaginile ce au ajuns in posesia reporterilor Spynews.ro sunt dovada clara a opulentei de care au…

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Bebe Cotimanis pare sa aiba o viața cat se poate de liniștita in compania femeii care i-a luat loc, in inima lui, soției sale. Și, zilele trecute, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe actorul care pare sa fi uitat de soția lui in compania femeii cu care loocuiește acum, bucurandu-se de liniștea treburilor…

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a gasit remediul pentru probleme medicale pe care le are dupa ce s-a accidentat in primul tur la Australian Open. Sportiva a decis sa se „refaca” alaturi de un fotbalist celebru. Totul sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- * Situatia politica din tara ne face sa ne gandim tot mai mult la chestiile rele care vor urma (ca bune, in asemenea conditii, nu se prea anunta). Vremurile sunt grele, dar vremea s-a incalzit, iar asta inseamna ca virusii au inceput din nou sa-si faca de cap - mai ales ca gasesc loc curat de trait…

- Dupa ce sambata a disputat finala de la Australian Open in compania danezei Carolinei Wozniaki, Simona Halep a ajuns, luni, in Romania, unde a fost intampinata cu ropote de aplauze pe aeroportul din Otopeni. Cu toate acestea, sportiva din Constanta a fost protagonista unui moment de-a dreptul uimitor…

- Echipa PIATRAONLINE a pornit in cautarea de #RockStars, oameni pasionați de design, arhitectura si proiecte de succes care sa intregeasca tabloul companiei. Sub conceptul Așeaza-te la biroul cu vedere spre viitor, https://recruiterflow.com/piatraonline/jobs , cel mai mare showroom de piatra naturala…

- Pepe nu trebuie sa-și faca nicio grija, atunci cand nu se afla in preajma Ralucai, frumoasa lui soție. Recent, nici cea mai teribila ispita nu a reușit sa o faca pe nevasta artistului sa cada in pacat. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar. "In decembrie, satul de discuții, am vorbit cu avocații mei sa vedem daca putem divorța la notar. Și așa am și facut, dupa ce ei au discutat cu cei ai…

- Un fermier mehedintean a demonstrat ca se poate face agricultura de performanța și pe terenuri care nu sunt extrem de roditoare, iar productiile pot fi bune chiar daca pamantul nu este irigat. Condiția este sa fii serios, sa muncești și ...

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- Ilie Nastase, unul dintre cei mai apreciati oameni de pe scena sportului romanesc, a facut o destainuire uluitoare. Fostul numar unu mondial a marturisit reporterilor Spynews.ro motivul incredibil pentru care nu participa la partidele de vanatoare organizate de bunul sau prieten Ion Tiriac.

- Inceputul acestui an l-a prins cum nu se putea mai rau. Mai exact, ”in bețe” cu nevasta, probleme accentuate și de ”mica escapada” de la munte, cu o femeie pe care o saruta de zor și care a fost ”imortalizata” de paparazzii Spynews.ro.

- Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica populara de la noi din tara, traverseaza, zilele acestea, unul dintre cele mai grele momente. Spynews.ro a aflat ce se intampla in casa renumitului artist la 10 ani de cand sotia lui a trecut in nefiinta.

- Perioada in care Florin Salam a absentat de pe scena a ajuns la final. Cu siguranta, multi dintre cei care i-au ascultat muzica se vor bucura de aceasta veste. Spynews.ro - cel mai tare site monden din Romania – a aflat in exclusivitate detalii importante despre „marea revenire”, dar si suma colosala…

- Dupa ce a scapat de boala crunta care aproape ca l-a ingenucheat, Nicu Maharu se crede mai presus de oricine si orice. Recent, controversatul barbat a fost surprins intr-o ipostaza pentru care poate fi aspru amendat. „Regele petrecerilor”, pare sa nu tina cont de nimeni si nimic atunci cand trebuie…

- "Tata avea niște vise, sa zicem, mai puternice, in care i se aratau intamplari din viitor. De exemplu, moartea Patriarhului Teoctist. L-a visat in sicriu și el participa la inmormantarea lui. A visat-o pe mama lui fara o masea. De fiecare data cand ii aparea mama lui in vis, știa ca se va intampla…

- Dupa ce a „dat la pace” cu familia indragitei artiste Denisa Raducu, impresarul Dovleac a luat o hotarare surprinzatoare si a plecat, de cateva luni din tara Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cu ce se ocupa omul care, pana de curand, isi pusese in cap toata familia regretatei cantarete.

- Denisa Tanase, jumatatea roscata a trupei „Bambi” radiaza de fericire, iar motivul este cat se poate de simplu, iubeste si este iubita. Desi a refuzat sa-si dezvaluie noua poveste de dragoste pe care o traieste alaturi de un tanar de bani gata, Spynews.ro a aflat amanunte picante din viata celeui mai…

- Dupa o perioada sumbra in care aproape ca a fost pus la pamant de o boala crunta, in care toata lumea iși facea griji pentru starea lui de sanatate, Nicu Maharu pare sa-și fi revenit miraculos, iar acum are ganduri serioase: vrea sa se insoare.

- Horia Moculescu a petrecut noaptea dintre ani in compania unor prieteni, in casa sa din Capitala. Horia Moculescu, care are 80 de ani , este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzica ușoara din Romania. Horia Moculescu, care este tatal unei fete pe nume Nidia , a petrecut Revelionul acasa.…

- Adelina Pestrițu este, cu siguranța, o femeie fericita. Iar dovada cea mai bune este adusa de imaginile pe care paparazzii Spynews.ro le-au facut in urma cu cateva seri, senzuala vedeta TV fiind surprinsa in ipostaze care spun totul despre sentimentele pe care le impartașește cu iubitul ei.

- Andrei Versace, unul dintre cei mai renumiți ”baieți de bani gata” din showbiz-ul dambovițean, nu se dezice de aroganțe nici in perioada sarbatorilor de iarna. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat ce cadou fabulos a gasit sub bradul de Craciun controversatul personaj.

- Vremurile cand zapezile rezistau de la inceputul lunii decembrie și pana la sfarșitul lui februarie par demult duse. In ultimii ani, iernile au fost tot mai calde, iar ninsorile tot mai puține și mai slabe. Vremea va fi calda in Transilvania și in ultima saptamana din 2017. Specialiștii Administrației…

- Spaniolul Rafael Nadal si elvetianul Roger Federer au reusit in 2017 reveniri spectaculoase la varful tenisului profesionist, lucru aproape de necrezut in urma cu un an, eclipsand prin prestatiile lor toate noile vedete ale acestui sport. Pentru prima oara din 2010 si pana in prezent,…

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta.

- Un cunoscut interpret de muzica de petrecere, despre care mare parte din presa centrala (Click, Cancan, Libertatea, Wowbiz, Antena 3, Spynews, EVZ, Digi24, Romania TV etc) relateaza de luni de zile, pe larg, ca ar fi suspect de cancer, a fost operat la Oradea. I s-a extirpat o tumora de la…

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Adrian Cristea se confrunta cu grave probleme financiare ce l-au adus, acum, "la sapa de lemn". Mai exact, din cauza unor neintelegiri ce au degenarat, in repetate randuri, in certuri prelungite, Adrian Cristea si prietenul sau cu care a pus bazele unui atelier de croitorie, in urma cu cativa ani,…

- In imagini se poate vedea ca Alina Ciucu, tanara ucisa, nu a avut nicio sansa, iar felul in care Magdalena Serban a impins-o a luat-o efectiv prin surprindere, informeaza Spynews care a publicat video. AICI puteți vedea imaginile șocante. știrea se actualizeaza

- Autoritatea de transport germana KBA a anunțat un recall global pentru modelele Volkswagen Touareg cu motoare diesel de 3.0 litri, dupa ce doua dispozitive ilegale care manipuleaza emisiile au fost gasite la un control al SUV-urilor, scrie Automarket.ro.

- Nicu Maharu pare sa se indrepte pe drumul cel bun. Dupa o perioada lunga in care a fost ingenuncheat de o boala necrutatoare, „Regele petrecerilor” da primele semne de insanatosire. Celebrul barbat a petrecut alaturi de prieteni la lautari ca-n vremurile bune.

- Gabi Enache a rupt tacerea, dupa ce Spynews.ro a dezvaluit ca acesta s-a casatorit cu Lena, cea pentru care si-a lasat nevasta si primul copil. Controversatul fotbalist de la FCSB le-a oferit, in exclusivitate, reporterilor nostri primele declaratii despre cununia cu femeia care i-a daruit un baietel.

- Relația dintre Codin Maticiuc și Flavia, frumoasa asistenta a matinalilor de la Antena 1, a fost deconspirata, ieri, de paparazii Spynews.ro. Cu toate acestea, informațiile primite de reporterii Spynews.ro demonstreaza ca relația lor este mult, mult mai veche.

- Ba chiar parca ne e jena sa ne gandim nu la vremurile cu leberalul Felu tragand cele mai groase sfori si mai lungi curmeie in Guvern direct de la Iasi, dar nici macar la vremurile cu sinatorul PDSR Ioan Cucioc de Valea Lupului nu ne gandim cu putina rusine, ca omul se lupta cu demnitate cu hidra bacauana…

- Gina Pistol este plecata pe continetul asiatic cu emisiunea “Asia Express”, fiind departe de Smiley care, insa, ii urmareste postarile pe facebook. La fel procedeaza se pare, si blondina.

- Vestea ca Sanda Ladosi si sotul ei au fost ridicati de DIICOT a picat ca un traznet peste unul dintre cei mai buni prieteni si colaboratori ai vedetei. Marcel Pavel s-a declarat de-a dreptul socat de vestea pe care a primit-o de la reporterii Spynews.ro.

- Declarație incredibila facuta de unul dintre cei mai indragiți cantareti de muzica populara de la noi din tara, la aflarea veștii ca Stela Popescu s-a stins din viața."Ma asteptam sa moara Arsinel. Ce veste ingrozitoare, sunt de-a dreptul socat", a declarat Benone Sinulescu pentru Spynews.ro.…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Horoscop Poate cele mai ciudate, printre obiectele anacronice ale unor lumi pierdute, sunt corpurile materiale, solide, gasite in mine de adincime. Adesea incastrate in straturi de minereu nefisurat, uneori de carbune, ceea ce permitr o datare precisa, dar paradoxala de mai multe milioane de ani.

- Tendinta de a face misto unele de altele exista la toate partidele. Politicienii se dau mari umoristi incercand la randul lor sa scoata efecte din jocurile de cuvinte. De cele mai multe ori nu le iese, reusind doar sa devina niste caraghiosi. Cu toata bunavointa cu greu intelegem de ce, in aceste…