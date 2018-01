Stiri pe aceeasi tema

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Acuzații grave dupa ce Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki! Noul lider mondial e suspectat ca a trisat. Victor Hanescu, fost jucator de Cupa Davis pentru Romania, crede ca daneza a provocat intentionat un moment-cheie ce a dus la finalul nedorit…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Gazeta Sporturilor a disecat acest supereveniment. Iata tot ce trebuie sa știi despre meciul Simonei Halep. Analize, opinii, reacții, imagini de la Melbourne + toate momentele pe care nu ai voie sa le ratezi.…

- Britanica Johanna Konta a postat un mesaj emotionant dupa finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, in care se declara "incredibil de mandra" sa faca parte din tenisul feminin."Sunt incredibil de mandra sa fac parte din tenisul feminin, azi, la acesta varsta. Ce turneu…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Serena Williams a felicitat-o pe Caroline Wozniacki, pentru castigarea Australian Open in detrimentul Simonei Halep. Sportiva din SUA trasmite rar mesaje de acest gen, iar persoanele care nu o apreciaza pe romanca catalogheaza textul scris de fostul lider WTA ca o noua umilinta pentru tenismena originara…

- In trecut, Radu Banciu nu a spus cuvinte frumoase la adresa Simonei Halep, dar cu recentul mesaj facut public, prezentatorul TV a uimit pe toata lumea. Postarea lui de pe Facebook nu a ramas fara ecou, iar internautii au reactionat intr-un numar foarte mare. Va reamintim ca tenismena noastra a pierdut…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Imediat, pe toate rețelele de socializare, romanca a primit mai multe mesaje pentru a fi felicitata pentru cum a luptat in ultimele doua saptamani. Gica Hagi, apropiat al familiei Halep, i-a transmis și el un…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Simona Halep, 119 zile pe primul loc in clasamentul WTA. Halep a pierdut sambata, la Melbourne, a treia finala de Grand Slam din cariera in faza danezei Caroline Wozniacki . Tot jucatoarea nordica a trecut pe primul loc in ierarhia profesionistelor. De luni, 29 octombrie, romanca va ocupa poziția a…

- "Caroline a meritat victoria, datorita consecventei sale si pentru ca a muncit din greu. Insa cred ca Halep va avea din nou sansa ei. Este o competitoare dura si cu siguranta va ridica deasupra capului un astfel de trofeu", a afirmat Craybas, conform bbc.com. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa,…

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Caroline Wozniacki a castigat 110 puncte in finala Australian Open, disputata, sambata, cu Simona Halep, in timp ce jucatoarea romana a avut 108 puncte.Statistica meciului Simona Halep - Caroline Wozniacki este urmatoarea: Citește și: CTP, reacție lacrimogena dupa finala pierduta dramatic…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat dupa ce Simona Halep a pierdut finala la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat sa castige electrizantul meci. Tot el a mai explicat si unele momente care au decis soarta partidei.

- Serena Williams a reacționat pe Twitter dupa finala Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in fața Simonei Halep, scor 7-6, 6-3, 4-6. "Am avut atatea emoții urmarind finala, dar in final Caroline Wozniacki este noul numar 1 și campioana la Australian Open. Minunat. Sunt atat de fericita.…

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat la Simona Halep în acest an, a oferit o prima reacție dupa finala dramatica de la Australian Open, câștigata de Caroline Wozniacki în trei seturi, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki, fiind invinsa in trei seturi la capatul unui meci dramatic, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Imediat dupa ce festivitatea de premiere a luat sfarșit, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a avut o reacție superba la vestiare, oferind…

- Finala pe care Simona Halep a disputat-o la Australin Open a fost urmarita cu sufletul la gura de tatal sportivei. Stere Halep a urmarit meciul fiicei sale alaturi de mai multi prieteni, in restaurantul pe care tenismenca il detine in Constanta.

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat la Simona Halep in acest an, a oferit o prima reacție dupa finala dramatica de la Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in trei seturi, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4. Firma germana, care de altfel o sponsorizeaza pe Wozniacki, a postat un mesaj…

- Pe mine, Simona m-a convins in acest turneu și in acest meci ca exista in om ceva dumnezeiesc, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, imediat dupa incheierea finalei de la Australian Open, pierduta de Simona Halep, care este detronata astfel și din fruntea WTA de daneza Caroline…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Simona Halep (Romania) a ratat din nou ocazia de a castiga un tilu de Mare Slem, dupa ce a fost invinsa sambata de Caroline Wozniacki, scor 7-6(2), 3-6, 6-4. Finala de la Australian Open a fost una minunata, iar castigatoarea ei isi asigura recompense uriase, in timp ce invinsa Halep primeste aprecierea…

- Simona Halep nu a reușit nici de aceasta data sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de dolari australieni,…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Tatal Simonei Halep urmarește finala de la Australian Open la o cafenea din Constanța. Stere Halep privește cu emoție fiecare lovitura a fiicei sale care se lupta pentru a caștiga primul Grand Slam din cariera și pentru a ramane numarul 1 WTA. Stere Halep s-a intalnit cu mai mulți apropiați pentru a…

- Piotr Wozniacki, tatal numarului 2 WTA, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Tatal, care ii este și antrenor danezei, prevede un meci spectaculos intre cele doua."Vreau sa raman cu picioarele pe pamant inaintea meciului. Este un lucru important…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Finala feminina de la Australian Open, Simona Halep – Caroline Wozniacki, este asteptata si de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams. Reputatul tehnician le-a analizat pe cele doua jucatoare si a avut cateva sfaturi pentru sportiva noastra.

- Care este cheia finalei dintre Halep și Wozniacki. Conform statisticii WTA, publicata pe 22 ianuarie, atuul Simonei este returul, in timp ce Caroline compenseaza cu punctele caștigate cu primul serviciu. Raportul are la baza primele cinci meciuri disputate in 2018 de finalistele de la Australian Open.…

- Francezul Patrick Mouratoglou a vorbit despre finala feminina de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Antrenorul Serenei Williams i-a explicat romancei unde trebuie sa se aștepte la o replica dura din partea danezei. "Este finala perfecta. Numerele 1 și 2 se dueleaza pentru…

- Proaspat calificat in finala de la Australian Open 2018, Roger Federer a vorbit despre finala feminia, de maine, unde Simona Halep o va infrunta de Caroline Wozniacki. Cele doua vor juca maine dimineața, de la ora 10:30. "Va fi o premiere pentru oricare dintre ele, oricare va caștiga. Mi-ar placea…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Imediat dupa infrangerea din sferturile de finala, Carla Suarez Navarro (Spania) a declarat ca asteapta sa vada, la Australian Open, un ultim meci intre Caroline Wozniacki si Simona Halep… Dorința ei (dorința noastra) s-a indeplinit… „Ma bucur mult ca am rezistat si m-am impus. Nu este usor sa ai…

- Caroline Wozniacki a vorbit la superlativ despre Simona Halep, pe care o descrie ca fiind o jucatoare cu multe calitati. Simona Halep, anunt ingrijorator inainte de finala cu Caroline Wozniacki. "E chiar mai rau!" "Simona Halep, ca si mine, a salvat mingi de meci in acest turneu, dar…

- Simona Halep este increzatoare in forțele sale și se simte pregatita sa joace finala de sambata de la Australian Open 2018, pe care o va disputa contra danezei Caroline Wozniacki. Sportiva spune ca se simte puțin obosita dupa meciul de 2 ore și 22 de minute jucat astazi cu Angelique Kerber, dar vrea…

- Fostul mare jucator Mats Wilander o vede pe Caroline Wozniacki favorita in duelul cu Simona Halep din finala turneului de la Australian Open, care va avea loc sambata, de la ora 10:00. In opinia specialistului suedez, accidentarea la glezna a Simonei Halep, dar si serviciul lui Wozniacki vor face diferenta…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7 pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep este pentru prima data in finala Australian Open. “A fost foarte greu, tremur si sunt foarte emotionanta. Stiam ca acest…

- Dupa o calificare dramatica, Simona Halep trebuie sa se recupereze cat mai rapid pentru partida din optimile de finala de la Australian Open. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem…

- WTA a anuntat ca Simona Halep ramâne pe prima pozitie în ierarhia mondiala, pentru a 11-a saptamâna la rând. De altfel, având în vedere ca n-au exitta competitii majore în ultima perioada, configuratia de la vârful clasamentului n-a suferit…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sâmbata seara, ca Simonei Halep îi va fi greu sa se mentina pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o învinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial si speram sa stea cât…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la întoarcerea de la Turneul Campioanelor, ca merita sa fie la finalul acestui an pe primul loc în clasamentul WTA deoarece a avut evolutii constante, iar în ultimii patru ani a fost mereu în top…