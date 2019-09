Stiri pe aceeasi tema

- Renumit pentru faptul ca a „marcat” la femei consacrate in lumea buna a Capitalei, precum Iulia Parlea si Ioana Grama, Gabi Torje (29 de ani) pare pegatit pentru o noua relatie. Recent, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul fotbalist in fapt, in compania unei blondine.

- Devenit recent bunic pentru prima data, Adrian Minune stie sa se bucure de toate placerile vietii, scrie spynews.ro. Artistul in varsta de 44 de ani are grija ca familiei sa nu ii lipseasca nimic si, in acelasi timp, se asigura ca are parte si el de micile bucurii ale vietii. Citeste si Triunghi…

- Mircea Lucescu (74 de ani), antrenor liber de contract, a povestit tratativele purtate in aceasta vara cu Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, cel care a incercat sa-i propuna lui „Il Luce” o colaborare. „Nu, n-a fost o oferta. Gigi mi-a zis daca exista vreo posibilitate sa colaboram. I-am zis:…

- Cristian Boureanu nu are de ce sa se planga! Fostul politician are o iubita de toata frumusetea, este tatal unei fete absolut minunate, iar din punct de vedere financiar o duce excelent. Recent, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul barbat cu un teanc de bani la vedere.

- Devenita mama in urma cu un an, Elena Ionescu (31 de ani) arata demential! Recent, fosta solista de la „Mandinga” a facut senzatie la o piscina de fite din Capitala. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Adrian Minune a avut prima reacție, dupa ce piesa lui s-a auzit la festivalul Neversea. Manelistul s-a declarat surprins și mai in gluma mai in serios, a declarat ca este pregatit și pentru Untold, festival ce va avea loc in curand. „Mama, pai stai asa ca vine Untold-ul! Mergem la Untold. Pentru mine…

- Placa peste subsolul primei cladiri de unitati locative din viitorul ansamblu rezidential Parcului20 din Capitala, dezvoltat de catre Cordia Romania, a fost turnata joi de catre angajatii Concelex, antreprenor general si constructor al proiectului....