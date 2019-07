Stiri pe aceeasi tema

- Sectia Speciala a retras apelul in dosarul lui Damian Dolache, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, care a fost condamnat in martie in prima instanta la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca fusese prins baut la volan. Retragerea apelului inseamna ca procesul impotriva judecatorului se opreste…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, condamnat in urma cu 5 zile la 9 ani si 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, a fost retinut in Madagascar, potrivit unor surse judiciare. Decizia in dosarul Polaris nu este definitiva, dar Radu Mazare mai are o condamnare de 9 ani in dosarul retrocedarilor…

- Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar legat de fraudarea Companiei Nationale Posta Romana. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Gabriel Sandu este acuzat de complicitate la…

- Procurorii DNA au trimis instanței al noualea dosar Poșta Romana. In cauza sunt vizați fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu și foști șefi ai Poștei. Dosarul va fi judecat de ICCJ.Persoanele trimise in judecata sunt: SANDU GABRIEL, la data faptelor ministru al Comunicațiilor…

- Dan Bursuc, cel mai mare impresar al maneliștilor recunoaște ca din cand in cand mai „calca pe bec” și ii mai greșește soției sale. In urma cu ceva timp, la emisiunea „Star Chef”, acesta a povestit totul despre momentele in care a mai pacatuit.

- Ana Birchall a preluat, joi dimineața, atribuțiile de ministru interimar al Justiției, intr-o ceremonie care a avut loc la sediul ministerului condus pana acum de Tudorel Toader. Fostul ministru a precizat ca avea de ieri pe masa "dosarul cu problemele de la minister și domnia sa le-a ...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-un interviu acordat Mediafax ca nu merge la consultarile de la Cotroceni cata vreme procurorul general și-a cladit cariera „pe lacrimile și suferințele deținutilor politici” și a spus ca ar vrea sa creada ca Augustin Lazar nu-l șantajeaza…

- Daca, in declarațiile recente, doamna ministru s-ar fi oprit la afirmația: „a fost o scapare și urmeaza sa o remediem”, am fi considerat raspunsul ca fiind acceptabil, chiar și fara prezentarea scuzelor Domniei Sale. Dar doamna ministru a continuat afirmand ca problema se va rezolva, probabil, prin…