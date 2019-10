Stiri pe aceeasi tema

- Sunt clipe grele pentru toți cei care au cunoscut-o pe regretata doamna a comediei romanești, Tamara Buciuceanu-Botez. La capataiul marii actrițe au venit astazi numeroși colegi de breasla, oameni importanți, dar și oameni modești, care au vrut sa-i aduca celebrei „profesoare Isoscel” o coroana de flori…

- Trupul neinsuflețit al actriței Tamara Buciuceanu Botez, care a murit marți, la varsta de 90 de ani, va fi depus joi la Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra din București, au declarat reprezentanții instituției teatrale, potrivit Mediafax.Alte detalii despre inmormantare vor fi facute publice…

- Sorin Francu a fost colegul, prietenul Tamarei Buciuceanu, dar si omul care i-a fost alaturi la fiecare zi de nastere, in ultimii ani. Indragitul actor a dezvaluit amanunte incredibile despre ultimele doua saptamani de viata ale regretatei actrite, in cadrul unei interventii telefonice, in exclusivitate,…

- Actrita Tamara Buciuceanu a murit, marti, la varsta de 90 de ani. In urma marii actrițe, un val uriaș de regrete se așterne. Actori, critici, personalitați vorbesc despre omul și artistul uriaș care a fost...

- "Vreau sa transmit sincere condoleante familiei Tamarei Buciuceanu Botez. M-a intristat profund vestea plecarii dintre noi a marii actrite, o adevarata valoare a filmului si a teatrului romanesc. Ne raman rolurile memorabile si prestatiile sale impresionante, marturie a unei vieti inchinate artei.…

- Marea doamna a teatrului și filmului romanesc a incetat din viața astazi. Tamara Buciuceanu Botez s-a stins pe patul spitalului Elias, deși era optimista ca se va face bine și ca se va intoarce acasa. Nu a mai apucat insa... Problemele de sanatate cu care s-a confruntat regretata actrița i-au fost fatale,…

- Starea de sanatate a celebrei actrite Tamara Buciuceanu-Botez s-a agravat, scrie Antena 3. Actrita este internata la Spitalul Elias din Capitala, este intubata si ventilata mecanic, iar medicii spun ca este...

