- Ianis Stoica are doar 15 ani, dar a intrat deja in istoria fotbalului romanesc! Fiul fostului international Pompiliu Stoica este cel mai tanEr marcator din istoria FCSB xi al treilea cel mai mic debutant din toate timpurile in fotbalul autohton. Considerat marele pariu al lui Gigi Becali, puxtiul duce…

- Nelu Ploiesteanu este de pat de aproximativ doua saptamani. Cantaretul de muzica lautareasca a ajuns imobilizat, i s-au atrofiat muschii si se afla sub tratament. Nelu Ploiesteanu, daramat de durere dupa moartea baiatului sau. A imbatranit dintr-o data si are mari probleme de sanatate…

- E de ajuns sa fii celebru, ca banii vin de la sine. Iar mai apoi ai nevoie doar de inspirație, pentru a decora casa așa cum iși dorești. Așa a facut și John Legend, caci celebrul artist a bagat mana adanc in buzunar, pentru a-și renova casa.

- Richard Gill a fost o figura populara nu doar in cercurile admiratorilor muzicii clasice, ci si pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice in randul tuturor straturilor sociale. Devenit imaginea muzicii clasice in Australia, Gill era deseori invitat de televiziunile australiene…

- directia 5 lanseaza single-ul „Iti promit”, insotit de un lyric video emotionant si romantic. Muzica este semnata de Marian Ionescu, in timp ce versurile sunt compuse de catre Dinu Olarasu. „Aceasta piesa reprezinta declaratia suprema de dragoste dintre doua suflete care isi promit ca iubirea lor va…

- Octavia Geamanu a fost dintotdeauna slaba și nici macar in sarcina n-a luat prea multe kilograme. Vedeta „Observatorului de weekend” de la Antena 1 ne-a dezvaluit dieta ei și… surpriza! E una care ar aduce nutriționiștii in pragul leșinului! In timp ce multe femei țin diete drastice, fac mult sport…