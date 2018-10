Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de centru-stanga au obtinut un usor avantaj in fata Aliantei rivale de centru-dreapta in alegerile generale care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea nationala TV4 la iesirea de la urne, relateaza Reuters.

- Candidatul Pro Romania ar putea fi senatoarea PSD Ecaterina Andronescu "sau altcineva", a precizat Ponta care a anuntat ca el nu va candida. "O sa avem primul congres al Pro Romania 20- 21 octombrie la Bucuresti. Atunci vom aproba statutul, programul agenda si structurile de conducere. In…

- Autovehiculele provenite din afara UE care au volanul pe dreapta nu vor mai putea fi omologate in Romania, prevede un Ordin al Ministrului Transporturilor. Proprietarii care au deja astfel de masini le pot folosi in continuare, au spus reprezentantii Registrului Auto Roman – RAR. Ordinul MT se refera…

- Atunci cand dai ture prin pat și simți ca nu-ți gasești poziția perfecta pentru a adormi este unul dintre cele mai deranjate lucruri. Ei bine, ar trebui sa știi ca partea pe care dormi influențeaza in oarecare masura sanatatea ta.

- Liviu Varciu vrea sa cumpere nu unul, ci doua apartamente. Și nu pentru el, ci pentru. fiicele sale. Cat costa locuințele in care Varciu vrea ca fetele lui sa-și cladeasca un viitor, dar și de unde are vedeta atațea bani. vedeți chiar acum.

- Sute de domnisoare imbracate in tinute elegante vor pedala duminca, 15 iulie, pe strazile din oras, in cadrul unui eveniment plin de culoare, organizat de Asociația „Skirtbike By The Sea – Constanța”. Actiunea incepe la ora 17:00, pe strada Stefan cel Mare, in fata Tomis Mall si dupa o scurta prezentare,…