- Nu s-a inteles deloc cu Meme Stoica, doar asa, de ochii lumii, si-au mai zambit! Este vorba de Gabi Tamas, fotbalistul care a avut cateva rafuieli cu directorul sportiv al echipei FCSB, Mihai Stoica. Ultima ”polemica” a lasat, insa, rani nevindecate in ”sufletul” nabadaiosului Gabita. Meme l-ar fi jignit,…

- Dennis Man, 19 ani, tocmai a primit o marire salariala și va caștiga 150.000 de euro anual. Dublu fața de venitul pe care-l avea Lupescu la Dinamo la sfarșitul anilor '90, mult mai mult decat primea Lacatuș, vedeta absoluta a Stelei in urma cu 20 de ani. Explozia sumelor din fotbal se simte și in Romania,…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Țeapa de proporții: CFR Cluj l-a dat afara, iar acum va semna cu Benfica Lisabona! Fotbalul romanesc a ajuns in sapa de lemn și din pricina conducatorilor care știu sa se certe, dar care n-au „ochi” la jucatori și iși iau „țepe” de zile mari. Atacantul australian care a jucat 5 meciuri la CFR Cluj,…

- Gigi Becali l-a mitraliat din toate pozițiile pe Victor Pițurca: ”Mi-e rușine mie de rușinea lui”. Povestea neștiuta despre doi jucatori transferați: ”Am luat banii de la FIFA”. Gigi Becali n-a mai rezistat și a raspuns valului de acuzații și de vorbe grele lansat de Victor Pițurca. Finanțatorul de…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, care sunt motivele “fratricidului” dintre Gigi Becali si Victor Piturca. Nu banii pierduti la poker sau sigla Stelei au dus la ruperea relatiei. Fostul selectioner a aflat ca patronul FCSB-ului l-a “turnat” procurorilor in dosarul…

- Ilie Dumitrescu a comentat afirmațiile lui Victor Pițurca, conform carora Gigi Becali s-ar fi pregatit in culise sa-l schimbe pe Nicolae Dica chiar cu Dumitrescu. "Vorbesc cu Gigi, dar niciodata nu s-a pus problema sa iau locul lui Dica. Eu ma simt foarte bine acum și nu caut vreun post de antrenor.…

- Ilie Dumitrescu a comentat afirmațiile lui Victor Pițurca, conform carora Gigi Becali ar fi vrut sa-l schimbe pe Nicolae Dica chiar cu Dumitrescu. "Vorbesc cu Gigi, dar niciodata nu s-a pus problema sa iau locul lui Dica. Eu ma simt foarte bine acum și nu caut vreun post de antrenor. Eu nu cred foarte…

- Victor Pițurca nu crede ca echipa lui Gigi Becali ar trebui sa dispara. Fostul selecționer a vorbit și despre oferta de la Dinamo și anunța ca daca ar fi mers, ar fi putut lua titlul 5 ani la rand. "Nu e corect ca FCSB sa dispara. De ei suntem reprezentați in cupele europene, unde au și rezultate bune.…

- Marius Sumudica a dezvaluit, luni seara, ca un transfer al lui Denis Alibec (26 de ani) la Kayserispor e foarte greu de realizat, in ciuda informatiilor prezentate de presa turca. Printre argumentele aduse de Sumi impotriva mutarii se numara filosofia sa, pretul mare cerut de…

- Cum sa alergi intr-un peisaj selenar? Mergi la maratonul Eilat, in Israel! La malul Marii Roșii, prin munții Eilat, in sudul deșertul Negev, pe un macadam nisipos, la temperaturi ce pot ajunge și la 30 de grade Celsius, in Israel dar aproape de Iordania și Egipt, se desfașoara Maratonul Eilat. Maratonul…

- Gigi Becali il provoaca pe Victor Pițurca. Acuzat de Victor Pițurca de faptul ca nu se pricepe la fotbal și ca s-a implicat de multe ori in alcatuirea echipei pe care o patroneaza, finanțatorul Stelei i-a oferit un raspuns taios fostului selecționer al Romaniei. Gigi Becali l-a indemnat sa cumpere Dinamo.…

- Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu noua bijuterie…

- L-a invins in ultimii ani, in instanta, pe Gigi Becali, iar finantatorul echipei de fotbal a pierdut sigla si numele Stelei. Parca imbatat de succesul avut, juristul CSA a vrut mai mult. Dar a pierdut, de aceasta data, in fata dusmanului din Pipera. Nu-i bai, pentru ca a facut destule pentru noua echipa,…

- Rezultatele tricolorilor la fotbalul juvenil lipsesc cu desavarsire de ani buni, insa acum Romania U19 si Romania U21 au sanse mari de a ajunge la Campionatul European. Iar exemplul lor poate fi urmat si de alte loturi.

- Cluburile din prima liga din România au propus marirea numarului de extra-comunitari în Liga 1. Liga Profesionista a mers cu aceasta idee la Federatie, dar forul de la Casa Fotbalului nici n-a vrut sa auda de asa ceva.

- Dezvaluirea a fost facuta de fostul selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu, la emisiunea Tribuna 0, de la Europa FM. "Va marturisesc ceea ce mi-a spus Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB mi-a spus ca el crede si spera ca mai devreme sau mai tarziu va ajunge la o intelegere cu Armata.…

- Gheorghe Hagi și-a exprimat inca o data nemulțumirea legata de sistemul competițional din Romania, care prevede injumatațirea punctelor la finalul sezonului regulat.Tehnicianul Viitorului considera ca acest sistem este nedrept și ca singurul motiv pentru care șefii fotbalului romanesc apeleaza…

- Gheorghe Hagi și-a exprimat inca o data nemulțumirea legata de sistemul competițional din Romania, care prevede injumatațirea punctelor la finalul sezonului regular. Tehnicianul Viitorului considera ca acest sistem este nedrept și ca singurul motiv pentru care șefii fotbalului romanesc apeleaza la el…

- Plecat in vara la Krasnodar, Andrei Ivan (20 de ani) nu a gasit in Rusia cel mai bun mediu pentru a se dezvolta, iar sefii lui CS U Craiova vor, la nici cinci luni dupa ce au incasat trei milioane de euro, sa-l readuca in Banie pe atacantul care facea furori in sezonul trecut. Accidentat…

- Amintiri despre cazul Valiza. Gigi Becali vrea sa blocheze liderul CFR Cluj in fieful sau, pentru ca FCSB sa reduca diferența de cinci puncte care o desparte de formația lui Dan Petrescu. ”CFR Cluj nu bate niciodata la Voluntari. Acolo e spiritul meu. Pai, nu e Pandele finul meu? Finul meu e ultranaționalist,…

- Cosmin Contra, despre munca la Dinamo: ”Eu dorm liniștit pentru ce am facut acolo”. Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit despre situația de la Dinamo, echipa pe care a lasat-o pentru a prelua prima reprezentativa. Cosmin Contra este criticat pentru campania de transferuri din vara, din perioada…

- Timișoara Saracens a invins-o pe Steaua in Cupa Romaniei, scor 41-7 (15-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a competiției. Saracens, care a reușit 7 eseuri (Lemnaru, Tevita 2, Manumua, Ianuș, Vladuț Popa, Doyle) a caștigat la cateva zile dupa ce l-a demis pe antrenorul Matt…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, cauta un supranume biblic pentru jucatorii sai, care sa impresioneze in Europa. "Vreau cu Tanase, Coman, Man, astia trei, si cu un atcant, sa vedem care o sa fie ala, si cu Nedelcu sa formez o echipa. Dar o sa gasim un nume biblic. Lasati-ma sa ma gandesc!", a spus Becali.Citește…

- Gica Hagi, cel mai mare jucator din istoria fotbalului romanesc si creatorul proiectelor de succes Academia Hagi si FC Viitorul, vorbeste din nou despre modul in care trebuie sprijinit sportul romanesc Particularizand pe fotbal, "Regeleldquo; spune ca trebuie investit de la copii si juniori, trebuie…

- Gigi Becali il apara pe Ionuț Negoița dupa ce acesta a negociat cu Victor Pițurca și Claudiu Niculescu, deși nu se anunțase desparțirea de Vasile Miriuța. Explica de ce patronul lui Dinamo a luat aceasta decizie. "Daca eram patron la Dinamo, ma duceam in timpul meciului, luam foaia de schimbare de…

- Gigi Becali a dezvaluit in aceasta seara ca a negociat timp de doua saptamani cu Dan Nistor, pe care a incercat sa-l ia de la CFR Cluj. Patronul FCSB-ului a dat toate detaliile acestei mutari, care in cele din urma nu s-a mai realizat. "Am vrut sa-l iau și eu pe Nistor de la CFR Cluj. Am negociat cu…

- Nati Meir n-a reusit sa ia Steaua de la Gigi Becali si spune ca il suna pe Ionut Negoita pentru Dinamo. Meir a fost condamnat de mai multe ori pt inselaciune in Romania. A iesit anul trecut din inchisoare, iar acum se afla in Israel. El spune ca mai are cativa oameni de afaceri interesati acolo de…

- Finanțatorul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat ca renunța la echipa in speranța ca suporterii nu-l vor mai injura, urmand ca acesta sa revina in prim-plan dupa ce apele se liniștesc Ionuț Negoița a detonat bomba in urma cu cateva zile, cand a anunțat public ca nu mai susține financiar Dinamo. ...

- Conducerea FC Dinamo a decis ca nu va ceda niciun jucator rivalei Steaua, nici pe atacantul Adam Nemec, dorit de Gigi Becali in lotul antrenat de Nicolae Dica, a declarat, miercuri, directorul sportiv al "alb-rosilor", Ionel Danciulescu."Din ce stiu eu, au fost ceva discutii legate de Nemec,…

- Pițurca l-a adus pe Gigi Becali la Steaua, dar acum a uitat: ”Exista o singura Steaua, cea care joaca in Liga 4”. Victor Pițurca și-a adus aminte de scandalul de la Steaua, dintre FCSB și CSA, și a mai spus inca o data ca echipa Armatei e „adevarata”, deși tocmai el a fost cel care l-a adus pe Gigi…

- Gigi Becali se lauda din nou: ”O sa fim iar Steaua. Caștig toate procesele!”. Gigi Becali se lauda, periodic, ca va caștiga inapoi numele și emblema pierdute prin decizii irevocabile, invocand alte procese, deși singura cale ar fi sa se ințeleaga cu Armata. Gigi Becali a mai spus și in urma cu cateva…

- Iese la iveala cel mai mare secret al atacantului de la FCSB. Inter Milano a renuntat la Denis Alibec dupa ce a fost depistat cu unele probleme, in urma unui control la care a fost supus alaturi de mai multi colegi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- George Becali si-a dezvaluit politica sa generatoare de bani din fotbal. Omul din varful FCSB a vorbit la Digisport despre viziunea sa in privinta jucatorilor din campionatul intern si a dus discutia catre relatia cu Viitorul. "Eu iau jucatorii ieftini, care cred ca sunt buni si... i-am…

- Gigi Becali a reactionat din nou dupa ce Mihai Stoica a fost implicat intr-o bataie in club, in urma cu doua seri. De aceasta data, cuvintele finantatorul FCSB-ului au fost mult mai dure fata de prima sa interventie. Prezent intr-un club din Bucuresti, Mihai Stoica si cei aflati cu el la…

- Plecata peste Ocean, la Miami, Alina pare sa fi renunțat la orice pretenție in legatura cu afacerile pe care le-a condus pe vremea in care era soția lui Cristi Borcea, scrie spynews.ro. Și, chiar mai mult decat atat, și-a negociat "ieșirea" din domeniu cu o maiestrie care dovedește ca nu a facut…

- Desi Contra a spus mereu ca va convoca "cei mai in forma jucatori, care pot ajuta echipa nationala", l-a adus la lot si pe Denis Alibec, desi acesta nu s-a remarcat deloc in acest campionat. Convocarea lui Alibec a starnit o controversa de proportii. Prima voce vehementa impotriva acestei masuri a fost…

- Budescu a reusit un assist la golul lui Coman si putea inscrie chiar el la cea mai controversata faza a meciului, scrie telekomsport.ro. In minutul 52, arbitrii nu au vazut un hent evident comis de unul dintre aparatorii israeleni pe linia portii. VOTEAZA AICI Citeste si Gigi Becali…

- Hatem Elhamed, fundasul celor de la Hapoel Beer Sheva, nu a uitat de perioada petrecuta in Romania la Dinamo si a tinut sa-i salute pe suporterii ros-albi inaintea duelului cu FCSB din aceasta seara. ...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei."Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei.

- Gazzetta dello Sport a scris azi despre Florinel Coman, fotbalist care pare ca s-a integrat la FCSB, unde are evoluții tot mai apreciate. Jucatorul pe care Gigi Becali a platit 2 milioane Viitorului lui Gica Hagi și-a revenit dupa forma modesta din debutul campionatului, cauzata și de o accidentare.…

- FCSB este noul lider al campionatului dupa 16 etape in care CFR-ul a fost la sefia Ligii 1. In urma victoriei cu CS U Craiova, scor 5-2, echipa lui Nicolae Dica i-a devansat cu un punct pe clujeni, care s-au incurcat acasa cu Gaz Metan, scor 0-0. Iuliu Muresan a vorbit despre situatia actuala…

- Dupa ce a laudat forța impunatoare a echipei sale, Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, a anunțat un transfer extrem de surprinzator, Raul Rusescu avand șanse mari sa se intoarca la echipa roș-albastra. "E cea mai buna echipa a Stelei din 1990 incoace. Nu mai are ce sa se intample, suntem prea valoroși.…

- Basarab Panduru a glumit pe seama meciului caștigat de Dinamo cu Aerostar, scor 1-0. "Cainii" s-au calificat in optimile de finala, dar au fost criticați aspru de fostul mare jucator al Stelei. "Nu avea ce sa-ți placa la acest meci. A fost nevoie de Costache și Nemec pentru ca Dinamo sa caștige. Am…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Digisport nu transmite partidele jucate de CSA, asa cum a comunicat initial. Principalul "vinovat" este Gigi Becali, care ar fi pus mana pe telefon pentru un "blat" incredibil impotriva Stelei lui Marius Lacatus.…