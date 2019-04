Stiri pe aceeasi tema

- Confidenta Zinei Dumitrescu a facut declarații la postul de televiziune Kanal D. Aceasta a afirmat raspicat ca creatoarea de moda nu iși dorea sa fie incinerata. Aura Ionescu, prietena de o viața a regretatei creatoare de moda Zina Dumitrescu, a acordat un intervoiu pentru Știrile Kanal D. Aceasta a…

- Controversatul impresar Pini Zahavi a fost pe Arena Naționala la meciul FCSB - CS U Craiova 3-2, fiind adus la meci de Giovanni Becali. Israelianul, care e impresarul lui Neymar, starul lui PSG, a glumit atunci cand jurnaliștii Gazetei l-au intrebat pe acesta care e adevaratul motiv pentru care a venit…

- FCSB o infrunta in aceasta seara pe CS U Craiova, intr-un duel din etapa a 3-a a play-off-ului. Partida atrage o multitudine de nume mari, care vor lua loc in lojele de pe Arena Naționala. UPDATE Giovanni Becali și-a facut apariția la stadion alaturi de controversatul Pini Zahavi, dar și alaturi de…

- Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat, miercuri seara, de Antena 3, ca nu poate nega nimeni cresterea economica din ultimii doi ani sau cresterea veniturilor populatiei. "Mersul bun al economiei cred ca este dovedit de cifrele oficiale si de faptele guvernarii. Este cineva care…

- Liam Neeson a declarat, intr-un interviu, ca a umblat pe strazi inarmat cu o bata cu dorința de a ucide "un nenorocit de negru", dupa ce o persoana apropiata a actorului a fost victima unui viol. El a mai spus ca regreta felul in care se purta in acea perioada. Actorul a declarat ca in trecut a fost…

- Athanasios Papazoglou, 30 de ani, atacantul de 1,95 metri al roș-albilor, este mandru de originile sale și afirma ca meseria lui este golul, povestind de ce a ales Dinamo și cine l-a determinat s-o faca. - Thanasis, de ce ai ales Dinamo? - Știu ca Dinamo este un nume mare in Romania, cu mulți suporteri,…

- "Nu știu nimic, eu am plecat la munca, n-am de unde sa știu ce au facut ei acasa. Eu i-am lasat dormind, dormeau toți. A baut el un 3 in 1 cu mine și pe urma s-a pus in pat inapoi. Fata trebuia sa plece la școala? Trebuia luni ca a fost bolnava și am invoit-o. Trebuia sa-și ia scutire de la…

- Bella Santiago, caștigatoarea celui de-al optulea sezon al emisiunii ”X Factor”, va reprezenta Romania la Eurovision, iar astazi a fost prezenta la ”Neatza”, unde a vorbit despre participarea ei in acest concurs.