- Vestea ca Ion Duduianu, cunoscut in lumea interlopa drept “Segher”, a murit din cauza unui stop cardiac, a cazut ca un fulger peste toți membrii lumii interlope din Capitala. (Super oferta de angajare) La scurt timp dupa ce trupul neinsuflețit a fost adus acasa, familia a pornit o mobilizare fara precedent…

- Gabriela Firea (46 de ani) are parte de sprijinul lui Gigi Becali (60 de ani) in conflictul cu Liviu Dragnea. Marti, omul de afaceri, care-i este nas de cununie Primarului general al Capitalei, a lansat un atac incredibil la adresa sefului PSD.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, marti seara, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD ar fi benefica si pentru partid, si pentru tara, daca acesta nu isi schimba modul de lucru si "nu renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane".Imediat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, ca in cursul acestei zile va trimite comisiilor de aparare din Parlament raportul clasificat al MAI privind violentele din 10 august, iar marti va participa la sedinta comisiei de aparare din Senat, unde va clarifica “tot ceea ce este de clarificat”.…

- Tanara merge pe picioare, flancata de doi colegi jandarmi si protejata cu un scut, iar cand ies din multime, le spune: "Fratilor, unde dracu' m-ati dus!". Filmarea a fost facuta la ora 23:14, la trei minute de la ordinul de interventie dat de prefectul Capitalei. Stefania a fost batuta in jurul orei…