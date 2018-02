Stiri pe aceeasi tema

- A bagat divort de Ilie Nastase, dar nu s-a gandit si la ceea ce urmeaza. Brigitte Sfat simte ca ajunge la fundul sacului, asa ca a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cheltuielile din cluburile sau restaurantele de fite.

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Motivul pentru care Kamara a fost parasit de Madalina, dupa ce artistul a decis sa divorțeze de soție. Tanara a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a vorbit cu lacrimi in ochi, despre relația dintre ea și artist. Madalina sufera cumplit dupa desparțirea de Kamara, insa recunoaște ca…

- Așa cum au anunțat zilele trecute, social-democrații au stabilit sa se reuneasca intr-un Congres Extraordinar in cel mai scurt timp posibil. Conform Stiripesurse.ro, acest Congres va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului din București....

- Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar, care va avea loc pe data de 10 martie, la Sala Palatului din București, a anunțat purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre.Acesta a explicat ca pana la Congres va mai fi convocat un Comitet Executiv in care se vor stabili amanuntele…

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Bogdan de la Exatlon s-a intors in tara in aceasta seara! A spus adevarul despre show: „Nici sa ma tund nu m-au lasat!” Asta nu e tot, de ce a decis sa plece din show: „Ne-am certat și…” Bogdan, concurentul din echipa ”Razboinicilor” care a lasat totul balta pentru a se intoarce acasa a avut parte de…

- Vedete din showbiz precum Ilie Nastase, Dana Savuica, Nicolae Voiculeț, Ela Craciun, Diana Bart, Alexandru Constantin, Sonia Argint Ionescu, Irina Mohora, Luana Ibacka și Miki (ex K-pital), bloggeri, jurnaliști și alți 100 de invitați au sarbatorit, luni seara, deschiderea celei de-a doua locatii Osteria…

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun.

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca meciul Simonei Halep cu daneza Caroline Wozniacki a fost unul echilibrat, apreciind ca romanca trebuie sa se odihneasca si sa o ia de la capat in parcursul ei spre castigarea unui titlu de Grand Slam."Stiu ce inseamna sa pierzi la muchie,…

- In jurul datei de 24 ianuarie, in fiecare an, societatea civila, arhitectii, istoricii, jurnalistii, iubitorii de patrimoiu isi ascut creioanele, isi potrivesc cuvintele si pornesc sa deplanga o cladire - Hotel Concordia - aflata in „paragina”, cuvant folosit in exces, care mai degraba nu mai „exista”…

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Maria Constantin a inceput sa-și vada de viața sa și sa-și gaseasca din nou energia dupa separarea de soțul sau. Și pentru ca este o femeie puternica nici nu se gandește ca nu va reuși.

- O noua informatie bomba la inceput de an! O cunoscuta stirista de la Antena 1 a decis sa plece din televiziune. Se cauta deja o noua inlocuitoare! Anca Lungu, una dintre vedetele Antena 1, a anuntat ca demisioneaza. Se pare ca stirista vrea sa plece definitiv din lumea televiziunii, din motive ce tin…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- Dupa petrecerea de Revelion, multi romani vor simti nevoia sa se "dreaga" a doua zi. Vestea buna este ca in Bucuresti vor fi deschise pe 1 ianuarie cel putin restaurantele marilor lanturi hoteliere. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu.

- Marius Sumudica a reactionat imediat dupa ce Gigi Becali l-a acuzat pe Denis Alibec ca nu doreste sa mai intre in teren pentru FCSB. Antrenorul lui Kayserispor l-a provocat pe finantatorul vicecampioanei sa-l deconspire pe prietenul care i-ar fi „picurat” in ureche motivele pentru care atacantul…

- Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune in Piata Victoriei in jurul orei 18.00, cu drapele marcate cu doliu, apoi sa plece intr-un mars comemorativ pana la Piata Regelui, unde sa depuna coroane si sa aprinda candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea (Parcul 1 Decembrie).…

- Anul 2017 este unul al casatoriei pentru Laurette, dar si al divortului, din pacate. Zilele trecute, Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1 prin care cere desfacerea casatoriei din culpa exclusiva sotiei sale. In timp ce el e dupa gratii, in libertate,…

- Veste dramatica pentru pasionații de sport. Nikola Spear, fost tenismen, s-a stins din viața la vârsta de 78 de ani. Nikola Spear este cunoscut ca fiind primul jucator de tenis care a obținut o victorie cu 6-0, 6-0, 6-0 la un turneu de Grand Slam. Acest lucru s-a petrecut în 1969,…

- Vestea ca printre ei traiesc doi criminali a ingrozit comunitatea din satul Drajna, localitatea unde s-au nascut si au crescut cei doi liceeni care au injunghiat un sofer care i-a luat la ocazie si au ranit-o pe sotia acestuia. Cei doi suspecti au fost ridicati de politisti in seara zilei de 1 decembrie,…

- Calin Popescu Tariceanu este de departe politicianul care a avut cele mai multe sotii. In varsta de 65 de ani, Tariceanu are la activ nici mai mult nici mai putin de cinci casatorii. Cea de-a cincea sotie, Loredana Moise, este cu 26 de ani mai tanara decat seful Senatului. Cei doi s-au casatorit…

- Alexandru și Valentin, cei doi frați din București, au intrat cu dreptul in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid" și cu dorința de a obține un premiu care sa le ofere baza materiala a unei...

- Grupul olandez ING a decis sa inchida de la 1 ianuarie 2018 divizia de private banking, primul serviciu specializat de acest gen lansat pe piata romaneasca acum mai bine de un deceniu, scrie Ziarul Financiar.Marian Neacșu, reacție dupa scandalul lui Catalin Ivan de la PSD Pentru ca…