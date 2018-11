Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European, scrie Mediafax. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde…

- "Prim-vicepresedintele a spus cu subiect si predicat faptul ca nici nu intra in discutie problema articolului 7, ca nici nu intra in discutie activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situatie decat Ungaria sau Polonia. Prin urmare, prim-vicepresedintele, repet, a spus…

- Nationala U17 a Romaniei a remizat, scor 0-0, in partida cu Ungaria din preliminariile pentru EURO 2019. In celalalt meci al grupei de calificare la turneul final, Serbia a invins Lituania, scor 2-1.Echipele care se vor clasa pe primele doua locuri in cele 13 grupe si cele mai bune patru locuri…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat ca exista si mize politice externe ca Guvernul actual sa nu fie in functie la preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, vorbind despre "o ofensiva foarte mare a popularilor europeni", generata si de faptul ca se doreste…

- Masura de reducere a TVA-ul in turism de la 9% la 5% poate fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta…

- Nationala de baschet 3x3 sub 18 ani a Romaniei a reusit un parcurs perfect in faza grupelor, la FIBA 3x3 U18 Europe, ce se disputa, zilele acestea, la Debrecen (Ungaria). Cu jucatorul celor de la BC Athletic Constanta in lot, Panaiotis Pegkas, alaturi de Victor Bogdan, Radu Petrescu si Robert Ionut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%. "Doamna prim-ministru mi-a spus ca intentioneaza sa adopte o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile hoteliere…

- In timp ce somitațile medicale din Romania sunt scoase din sistem, iar tot mai mulți medici iau calea strainatații, un chirurg a demonstrat ca cei din breasla lui iși pot face treaba performant, daca sunt lasați in pace.