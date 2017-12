Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au trait vremuri extrem de grele in perioada comunista, cei mai mulți fiind nevoiti sa infrunte frigul din apartamente in timpul iernii, lipsa apei calde, sa stea la cozi interminabile pentru o bucata de carne sau o sticla de ulei ori sa-si dramuiasca ratia de paine pe care o puteau cumpara.…

- Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei în restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pâna în seara Ajunului de Craciun.

- Clujul este pe lista destinațiilor mondiale de vizitat in 2018 Site-ul britanic de calatorii Skyscanner, cu 60 milioane de turiști, a inclus Clujul pe lista destinațiilor de interes pentru 2018. Lista cuprinde destinațiile de zbor ce au devenit semnificativ mai atractive pentru turiști in ultimele 12…

- Compania Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, a lansat „Un vin bun pe masa de Craciun”, un demers de promovare a preparatelor tradiționale asociate cu vinuri autentice romanești. La Castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Balta, simbol de preț al Jidvei, au fost invitați bloggeri…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, regalitațile suedeze au facut public un filmuleț inedit, in care Prințesa Estelle și Prințul Oscar apar jucandu-se, alaturi de parinții lor, in zapada, dar și pregatindu-se pentru sarbatorile de iarna. Fotografie inedita. Familia Prințesei Moștenitoare Victoria Surpriza…

- NEWS ALERT Se schimba vremea. Vin lapovita si ninsoarea Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice. "La munte va ninge, în…

- De Sarbatori, aeroportul devine neincapator pentru romani, și nu din pricina numarului de calatori, ci de...volumul și conținutul bagajelor acestora, scrie stirileprotv.ro. Astfel, in speranta ca ai lor, cei care traiesc de ani buni peste hotare, vor avea gustul de acasa, pe masa de Craciun.…

- Nicu de la Plenita, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanti producatori ai manelistilor, s-a stins din viata la sfarsitul lunii iunie, la doar 56 de ani, din cauza unui atac cerebral. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie motivul pentru care Nicu se rasuceste in mormant si va prezinta…

- Iarna isi intra in pe deplin drepturi. De sambata seara, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Din peisaj nu vor lipsi lapovita si ninsorile, dar si polei in Oltenia. Cu toate acestea meteorologii spun ca vom avea Craciun fara zapada, dar cu…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, ieri, proiectul „Joaca pentru viața”, care are ca scop principal dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișcare ale copiilor din Romania, cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. Președintele…

- Bradul instalat de Guvern zilele trecute langa Palatul Național „Nicolae Sulac” este adus din Romania. Anunțul a fost facut de premierul Pavel Filip intr-o conferința de presa, ținand sa le multumeasca „fraților de peste Prut” și „colegilor din Guvernul Romaniei care ne-au oferit cu mult drag acest…

- Pe 15 decembrie, AntenaPlay transmite, in exclusivitate in Romania, gala de box de la Ekaterinburg, ce are drept cap de afiș meciul dintre rusul Alexandr Povetkin și romanul Cristian ”Hammer” Ciocan, la categoria supergrea, versiunea WBO. Caștigatorul va boxa, pentru titlul mondial cu neo-zeelandezul…

- Donjuanul Bi a fost filmat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , alaturi de pustoaica pentru care a parasit-o pe Diana Munteanu. Logodnicul infidel a dat-o pe fata cu amanta Roxana, sarutand-o in vazul lumii. Detalii despre super-telenovela anului au fost dezvaluite exclusiv pe CIAO.RO.A ( CITESTE…

- In ultimii ani, cormetul online din Romania a crescut foarte mult si tot mai multe magazine se bucura de succes. Mai mult, au inceput sa apara tot mai multe magazine online dedicate cadourilor, care au sectiuni speciale: cadouri pentru el, pentru ea etc si care vand obiecte inedite pe care nu le gasesti…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- Targul pe care Primaria Capitalei il va organiza in Piata Victoriei, loc cunoscut pentru recentele proteste impotriva modificarilor la legile justiției și la codul fiscal, a generat deja o serie de nemulțumiri. USR a anunțat ca va cere primariei sa renunțe la Targul de Craciun din Piața Victoriei,…

- In exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Marian Sirbu, poreclit “Box”, a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat saptamana trecuta, cand a fost implicat intr-o altercatie cu un notar care, in timpul liber, practica sporturile de contact. In urma conflictului, protagonistii…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad si molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar preturile raman neschimbate, respectiv intre 10 si 30 de lei, potrivit informatiilor furnizate de conducerea regiei,…

- Dupa doi ani, volumul semnat de Nadine Voindrouh a vazut, in sfarsit, lumina tiparului. Iata despre ce este vorba. Prima oara a inceput sa scrie in adolescenta, apoi si-a transformat treptat hobby-ul intr-o activitate practica. A scris doi ani la o carte a carei lansare a fost programata cu o luna inainte…

- Zeci de mii de localnici și turiști veniți din țara și strainatate au fost prezenți vineri seara, în Piața Mare din centrul istoric al Sibiului, unde s-a deschis Târgul de Craciun, realizat la Sibiu de 11 ani dupa modelul celui de la Viena (Austria) și

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…

- miababy.ro®, primul start-up online dedicat exclusiv parinților de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, înregistreaza o medie de 50 de comenzi/zi la patru luni de la lansare. Platforma are peste 7.000 de vizitatori unici pe zi, dintre acestia 93% browseaza de pe device-uri…

- Evenimentul cultural “Baia Mare are suflet” va suferi cateva modificari in program. Cel putin asta reiese dintr-unul din proiectele de hotarare ce urmeaza a fi supus votului Consiliului Local Baia Mare in sedinta extraordinara de joi, 16 noiembrie. Astfel, articolul 3 al H.C.L nr. 424/2017 (hotarare…

- Tatal regretatei Denisa a scapat, ca printr-un miracol, de pareza care l-a chinuit in ultimele luni. Semn clar ca artista il vegheaza din ceruri. Barbatul se afla, acum, in perioada de recuperare si se simte mai bine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- "Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri, normale intr-o tara democratica, dar, pe de alta parte, lucrurile importante nu sunt abordate. Atragem atentia ca nici partidele aflate la guvernare, nici cei care ar trebui sa constituie opozitia nu se refera la lucruri absolut presante. Suntem la…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- Anual, in Romania, milioane de brazi sunt taiați și scoși la vanzare de Craciun. Mulți provin din padurile administrate de stat, iar statisticile arata ca fondul forestier se diminueaza. Din fericire, oamenii au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai mult la salvarea naturii, arata un studiu realizat…

- Amanta care a "spart" familia FCSB-ului, deja celebra Ada,A nu are o afinitate doar pentru fotbalistii lui Gigi Becali. Ea ar fi facut "ravagii" si la o alta echipa din Liga 1, Astra Giurgiu. Bruneta ar fi intrat inclusiv in cantonament, unde a tinut o "sedinta" cu mai multi jucatori importanti.A CANCAN.RO,…

- Selecționata de tineret a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Portugaliei, 1-1 (0-1), vineri seara, la Ovidiu, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019. Tricolorii au remizat cu favorita grupei, la capatul unui meci pe care puteau…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca vor fi impuse unele restricții de circulație pentru meciul de fotbal România - Turcia. Joi, 9 noiembrie 2017, cu ocazia meciului amical de fotbal România – Turcia, care se va desfașura pe Stadionul CFR ”Dr. Constantin…

- Fii suporter al echipei naționale, la Beraria „Vlad Țepeș”! Incepand cu meciul de maine, 9 noiembrie, cand tricolorii intalnesc echipa Post-ul Beraria „Vlad Țepeș” reduce cu 50 % prețul bauturilor, la toate meciurile naționalei de fotbal! Hai, Romania! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu ”ascunzatoarea”…

- NEWS ALERT CFR, razboi total impotriva arbitrilor. Petrescu: ”Suntem cei mai furați din Romania”. Mureșan: ”Am facut memoriu la FRF” CFR Cluj este pornita total impotriva arbitrajelor. Dan Petrescu e convins ca ”feroviarii” au cea mai dezavantajata echipa din Liga 1. Președintele clubului, Iuliu Mureșan,…

- In perioada 27-30 octombrie 2017, echipa de fotbal a Asociatiei Sportive Mecsom Dej U13 a participat la turneul international „Cupa Voitsberg 2017” din Austria, turneu la care au participat echipe din Austria, Slovenia, Croatia si Romania. Delegatia a fost condusa de presedintele Asociatiei Sportive…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum ar fi esuat o tentativa de blat, iar Dinamo a pierdut titlul. Selena Bacau a batut atunci cu 1-0 si ”cainii” s-au lins pe bot de cate 15.000 de euro, prima promisa de oficiali pentru castigarea campionatului. Inainte de meci, moldovenii ar fi facut…

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, de nationala Italiei, intr-un meci din preliminariile CM din 2019.Golurile au fost marcate de Girelli '51, '77 si Bonansea '78. In primele doua meciuri din preliminarii, echipa Romaniei a fost…

- Andreea Sasu s-a intors la pieptul lui Philipp Plein, desi spunea ca nu se mai vede avand un viitor alaturi de el. Impacarea celor doi nu i-a fost deloc pe plac lui Morgan Osman, femeia cu care celebrul designer o inlocuise pe romanca, asa ca nu a reactionat deloc bine la aflarea vestii. CANCAN.RO,…

- Nicolae Calancea a ”jucat in nocturna” inaintea meciului din Liga I, contra Concordiei Chiajna. Insotit de un amic, portarul lui CS U Craiova si-a facut ”plinul” de bere la 1 noaptea, dintr-o benzinarie din Capitala. Pe post de sofer pentru cei doi a fost o superba blonda. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Primaria orasului Suceava a început montarea beculetelor pentru iluminatul festiv de sarbatori, anul acesta luminitele urmând sa fie aprinse mai repede, pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, pentru a marca începerea anului dedicat Centenarului

- In noiembrie, echipa naționala a Romaniei va disputa doua meciuri de pregatire in fața Turciei și Olandei, iar intalnirea impotriva Turciei s-ar putea disputa la Cluj. Reprezentativa Romaniei incheie anul cu doua amicale puternice. Mai intai, pe 9 noiembrie, reprezentativa Romaniei va intalni Turcia,…

- O tanara din Romania a ingrozit autoritatile din Italia, dupa ce au iesit la iveala faptele pe care le-a facut pe pamant italian. Femeia e acuzata ca l-a agresat verbal si fizic pe un italian invalid. Barbatul de 57 de ani le-a povestit anchetatorilor tot cosmarul trait alaturi de romanca.

- ASA Târgu Mures a intrat în faliment din cauza datoriilor acumulate în ultimii ani. În vara acestui an, un oficial al clubului declara ca aproximativ 70 de miliarde de lei sunt blocati de ANAF.

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins formația Kazahstanului cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești, in Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018, la meciul de debut al lui Cosmin Contra ca selecționer al echipei Romaniei. Tricolorii au facut un…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins formația Kazahstanului cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiești, in Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018, la meciul de debut al lui Cosmin Contra ca selecționer al echipei Romaniei. AGERPRES…