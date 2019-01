Stiri pe aceeasi tema

- Andra pregateste o surpriza pentru fanii ei? Cunoscuta cantareata a aparut la o clinica din Bucuresti, iar de acolo a iesit foarte zambareata. Acolo ar fi stat de vorba cu cel mai mare ginecolog din Romania, cel care i-a monitorizat primele doua sarcini. Este Andra insarcinata? Vedeta a iesit foarte…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, detoneaza bomba inceputului de an in showbiz! Codin Maticiuc, cel mai ravnit burlac din tara, urmeaza sa devina tatic! Paparazzii nostri au imagini exclusive cu cea care ii va darui celebrului crai primul copil.

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa de Click! la un salon din Capitala, unde dupa ce si-a schimbat culoarea parului si chiar s-a uscat singura cu foehnul, fara fite de diva, a demarat in tromba la volanul noii sale masini, un Range Rover Sport, negru, in valoare de 100.000 de euro. Bianca Dragusanu,…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- Chiar daca a suferit enorm pe plan sentimnetal, cele doua casnicii esuate prin care a trecut stau marturie, Patrizia Paglieri nu se da batuta. Celebra femeie a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui barbat.

- Alexandra Becali a fost surprinsa de SpyNews impreuna cu noul ei partener, Mihnea Grigoriu, nimeni altul decat fiul milionarului Dan Constantin Grigoriu. Cunoscut pentru faptul ca traieste viata la maximum, tanarul a reusit sa o cucereasca pe fiica lui Gigi Becali. Cat de frumoasa este fiica…

