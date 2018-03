Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- Liderul Uniunii a aratat ca, potrivit raportului Consiliului European, Romania a facut regrese in privinta garantarii drepturilor nationale si lingvistice ale nationalitatilor, dand exemplul prefectilor din Covasna si Harghita. ”Deformeaza realitatea” "Raportul Consiliului European…

- In data de 15 martie, de la ora 15.00, in Sala „Bogdan Voda” a Palatului Administrativ – Baia Mare va avea loc o intalnire de lucru cu o misiune economica a Ambasadei Austriei in Romania, anunta Consiliul Judetean Maramures. Vor fi prezenti reprezentantii unor firme austriece cu o bogata experienta…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Viorica Dancila are doua dintre cele mai importante functii din Romania, fiind prim-ministru si presedinte executiv al PSD. Desi se vede ca nu ii place sa vorbeasca, fiind constienta ca spune prostii, cele doua functii o vor obliga sa rea...

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Decapitarea Departamentului „Centenar – Romania 100” la inceputul lunii martie (a treia din calendar, pentru cei care nu știu cat de repede trece un an) a scapat aproape neobservata in harmalaia care s-a produs in jurul Congresului PSD.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadoarea Frantei în România, Michele Ramis, în care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, în cursul acestui an, Foaia de

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit despre faptul ca PSD va avea 16 vicepreședinți din care 8 barbați și 8 femei.Pieleanu a amintit ca in topul primilor 5 politicieni PSD in care romanii au incredere se afla 5 femei! Așadar, dupa Congresul PSD de sambata, se schimba modalitatea de alegere…

- O crima șocanta a acut loc la Spitalul din Slatina, in nooaptea de sambata spre duminica. Un infirmier a ucis o asistenta cu mai multe lovituri de cuțit, iar apoi s-a sinucis. Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica Ceha in directia gresita. Este Italia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterala in domeniile apararii si medicinei, in special in segmentul tehnico - militar, si evolutia situatiei de securitate la nivel international care impune consolidarea dialogului in cadrul organizatiilor internationale, potrivit unui comunicat MApN.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria.Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt de ULTIM MOMENT: Proiect pentru o REFORMA in Politia Romana…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”, Dragu afirmand ca postarea sa poate fi consideara o sesizare catre…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- ”A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre OCDE, despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea Statelor Unite. Am vorbit despre viza pentru romani, am vorbit despre investitorii americani in Romania (...) Am vorbit despre…

- Italianul Luca Vincenti, scriitor, sociolog, criminolog, a stat in proximitatea bandelor de strada și le-a descifrat codurile, infiltrandu-se timp de 10 ani. Rezultatul, o carte, care a fost interzisa in Italia, ce se numește "Bandele de strada”.

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Smiley va petrece Ziua Indragostiților fara Gina Pistol, pentru ca artistul va urca pe scena din Chișinau pentru un concert memorabil. Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova, cu sala plina. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor,…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește in Italia, nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de 48…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse Legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala. "Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat marti pe Twitter o scrisoare de felicitare adresata noului premier roman Viorica Dancila, in care face referire la importanta presedintiei Consiliului UE de anul viitor, la sustinerea valorilor europene, a statului de drept si la lupta impotriva…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Prime Minister-designate Viorica Dancila on Monday told the plenary sitting of Parliament that the new government will not introduce any new tax and that this week they are giving up form 600."We are considering a maximum of 50 taxes, with general application, as soon as possible. (...) As…

- Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului a precizat ca nu va introduce nicio taxa noua in Romania. "O spun foarte clar. Cat timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, ca obiectivul mandatului sau este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE. "Obiectivul mandatului meu este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15:00, este convocat plenul reunit pentru…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- "Avem intalnire cu grupurile parlamentare duminica, la ora 13,00, la Parlament", a declarat Liviu Dragnea, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca Mihai Tudose va primi vreo functie in Camera Deputatilor.Intrebat cum va fi relatia dintre partid si premierul…

- Criticata dupa ce s-a referit, intr-un interviu, la Iran si Pakistan ca state membre ale Uniunii Europene si s-a facut de ras pentru modul in care vorbeste in limba engleza, Viorioca Dancila este aparata de europarlamentarul Maria Grapini. Colege in ultimii trei ani si jumatate in Parlamentul European,…

- Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat, sâmbata, la ora protestelor masive din Capitala și zeci de orașe din țara, ca ieșirile masive în strada sugereaza instabilitate, ceea ce nu avantajeaza România, nici în

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Netflix, care pe data de 6 ianuarie 2016 a intrat pe piata de streaming video on demand online din Romania, a postat pe pagina oficiala de Facebook din tara noastra o intrebare, care poate fi interpretata drept bataie de joc la adresa premierului Dancila. "Care este "blonda" voastra preferata? Later…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va convoca, luni, CEx-ul partidului pentru a discuta deapre componența viitorului guvern. "Luni va fi convocat CEX al PSD, pentru a incepe discuțiile pentru componența noului cabinet”, a spus Liviu Dragnea. ”Președintele a acceptat propunerea noastra și a desemnat-o…

- Surse politice, citate de Mediafax, susțin ca presedintele Klaus Iohannis va avea o discutie cu premierul propus de PSD-ALDE, Viorica Dancila. Cel mai probabil, intrevederea va avea loc cat mai curand, poate chiar miercuri...

- El a mai zis ca "viitorul acestei țari arata extrem de sumbru, iar vina este una colectiva. Ma includ, deși nu am avut niciodata puterea de a-l opri pe Dragnea, oricat de antipatic mi-a fost inca de la prima intalnire". [citeste si] "Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus Iohannis…