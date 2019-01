Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, in legatura cu protestarul care l-a apostrofat si urmarit in trafic, duminica, pe Eugen Nicolicea ca aceste iesiri sunt la limita legii si este inadmisibil „modul in care se jigneste”.

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, in legatura cu protestarul care l-a apostrofat și urmarit in trafic, duminica, pe Eugen Nicolicea ca aceste ieșiri sunt la limita legii și este inadmisibil „modul in care se jignește”.Citește și: Carmen Dan a CEDAT presiunilor: adevarul despre protestele…

