Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Marian "Ceaușescu" Moroșanu l-a abordat, duminica, pe deputatul social-democrat Eugen Nicolicea in fața unei case din București, in timp ce parlamentarul urca in mașina. Marian Ceaușescu a filmat momentul, apoi l-a urmarit in trafic pe Eugen Nicolicea. "Buna ziua, domnul Nicolicea. La…

- Marian Ceaușescu a publicat pe Facebook o filmare in care arata cum s-a dus la Eugen Nicolicea, deputat social-democrat, pe strada. Protestatarul #rezist s-a dus, imbracat in vesta galbena, la Eugen Nicolicea, l-a jignit și l-a acuzat ca s-a urcat la volan beat. ”Golan” și ”nesimțit” au fost cuvintele…

- Protestatarul Marian Ceausescu l-a abordat, duminica, pe deputatul PSD Eugen Nicolicea în fata unui imobil în Bucuresti, în timp ce deputatul urca în masina, dupa cum se vede în transmisia video de pe pagina de

- Protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat, duminica, pe deputatul PSD Eugen Nicolicea in fața unui imobil in București, in timp ce deputatul urca in mașina, dupa cum se vede in transmisia video de pe pagina de Facebook a protestatarului. Ulterior, acesta l-a urmarit in trafic pe deputat."Buna…

- Protestatarul Marian Ceausescu l-a abordat, duminica, pe deputatul PSD Eugen Nicolicea in fata unui imobil in Bucuresti, in timp ce deputatul urca in masina, dupa cum se vede in transmisia video de pe pagina de Facebook a protestatarului. Ulterior, acesta l-a urmarit in trafic pe deputat.

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a relatat, pe Facebook, ca a fost injurat si amenintat de trei barbati in Sectia de Politie nr.1 din Bucuresti, unde a mers chemat de o ruda care fusese lovita si amenintata de aceleași persoane....

- Politistii ii vor putea amenda pe soferi si pe baza inregistrarilor video primite de la participantii la trafic, potrivit unui proiect de lege depus joi in Parlament. Initiatorul acestuia, deputatul USR Mihai Botez, le transmite soferilor ca, pana cand proiectul va ajunge in dezbatere in comisiile de…

- Daniel Gheorghe a facut un apel in acest sens catre europarlamentarii romani, amintind ca aceștia reprezinta Romania la Bruxelles, indiferent de culoarea lor politica. Deputatul PNL e de parere ca Romania trebuie sa inceteze sa mai „exporte scandalul politic intern in Parlamentul European" „Prima…