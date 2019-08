Stiri pe aceeasi tema

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP.In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in ''recompunere'', transmite AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in plina criza cu Occidentul, a indemnat, in vizita sa la Roma, la relatii cu Uniunea Europeana (UE) fara sanctiuni si a multumit Italiei pentru eforturile sale in acest sens, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu a dat LOVITURA in Parlamentul European:…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca îsi doreste „clarificari rapide” în legatura cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în urma demisiei premierului Theresa May, potrivit BBC preluat de Mediafax.Macron a adaugat ca este necesara „mentinerea…

- Seful statului francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au discutat marti la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin despre reinstaurarea pacii in Ucraina, caile de incetare a ostilitatilor in Siria si problema nucleara iraniana, relateaza agentiile Xinhua si Reuters, potrivit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP. Cei doi lideri "au subliniat…