- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Cel putin 60 de persoane au fost retinute sambata la Bruxelles, in urma unor proteste inspirate de cele organizate de sustinatorii Miscarii "Vestele Galbene", au informat autoritatile, relateaza site-ul agentiei EFE.

- Macron a afirmat ca a ascultat solicitarile protestatarilor si le-a oferit un raspuns pe termen scurt, precum si o dezbatere nationala privind politicile publice in intreaga tara. 'Am oferit un raspuns' solicitarilor 'vestelor galbene', a declarat seful statului francez la sfarsitul summitului european.…

- Premierul Frantei, Edouard Philippe, se va intalni vineri seara cu unii dintre liderii Miscarii "Vestele Galbene", inaintea noii serii de proteste de sambata, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- O filmare body cam, cu o camera video integrata in casca unui jandarm, surprinde momentul in care, sambata, forțele de ordine și protestatarii Vestelor Galbene s-au incleștat in fața Arcului de Triumf din Paris. Doi membri ai miscarii Vestele Galbene au fost condamnati luni la cate trei luni de inchisoare…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Ghosn este președinte si director general al grupului auto francez Renault. Conduce de asemenea grupul Renault Nissan Mitshubishi. Potrivit site-ului publicatiei Asahi, care citeaza surse implicate in investigatie, Ghosn este suspectat ca si-ar fi subestimat veniturile in declaratiile sale financiare…