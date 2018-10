Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, incepand cu ora 21.30, au sosit doua autovehicule pentru combaterea demonstratiilor in masa, abreviate TOMA, care vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne. "Pana in ziua de astazi v-am fost alaturi fara nicio discriminare. Am facut tot ce am putut pentru dezvoltarea Moldovei si a…

- Aflat intr-o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova, presedintele Turciei, Recep Erdogan, a anuntat joi, 18 octombrie, ca a oferit Ministerului de Interne de la Chisinau doua autospeciale destinate combaterii demonstratiilor in masa - „TOMA”.

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, se afla intr-o vizita de doua zile in Moldova. Evenimentul este unul important, caci timp de 24 de ani niciun lider de la Ankara nu a pasit pe teritoriul tarii noastre.

- Presedintele comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a facut, joi seara, o serie de declaratii privind protocoalele SRI, informarile SRI despre pesta porcina si protestul din 10 august, transmite News.ro . Protestul din 10 august Directorului SRI, Eduard Hellvig,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a comunicat in CExN foarte aplicat, ca ”nu a vorbit discuții”, dupa ce primarul Gabriela Firea a afirmat ca aceasta a venit la ședința ”pregatita cu niște xeroxuri cu mesaje pe SMS, pe Whatsapp”.”Carmen…

- Ex-ministrul de Interne de la Tiraspol Ghenadii Kuzmiciov ar fi fost rapit in ziua de 27 iulie, in apropiere de Chisinau, de catre organele de forta din regiunea transnistreana. Operatiunea s-ar fi desfasurat cu ajutorul organelor de drept constitutionale ale Republicii Moldova.