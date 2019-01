Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului turc si fost prim-ministru Binali Yildirim va candida la primaria Istanbulului la viitoarele alegeri locale, a anuntat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit DPA.Erdogan a spus despre Yildirim ca este cea mai "distinsa, experimentata si practica" alegere…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat spontan decizia de retragere a trupelor americane din Siria, fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate, afirma oficiali citati de agentia Associated Press, relateaza Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca patru soldati au fost ucisi si alti circa 20 raniti intr o explozie 39; 39;accidentala 39; 39; care a avut loc vineri la o baza a armatei in sud estul Turciei, relateaza AFP citat de Agerpres.ro 39; 39;Patru copii de ai nostri si au pierdut…

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Aflata in Turcia, sefa Guvernului roman a discutat, luni, cu presedintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi oficiali au iesit apoi impreuna in fata presei, pentru o declaratie comuna. Mentionand in prima faza despre prietenia “de lunga durata” romano- turca si ca “exista un dialog permanent intre autoritatile…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Ankara, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au sustinut o declaratie de presa comuna, in cursul careia presedintele turc a spus ca va fi intensificata cooperarea impotriva persoanelor si institutiilor…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Ankara, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au sustinut o declaratie de presa comuna, in cursul careia presedintele turc a spus ca va fi intensificata cooperarea impotriva persoanelor si institutiilor…