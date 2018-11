VIDEO: eMAG a deschis cel mai mare centru logistic de acest tip din Sud-Estul Europei. Are 0,6 km lungime si 3 MIL. de produse pregatite pentru Black Friday 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Silaghi este un fotograf pasionat de ceea ce presupune transportul în comun din România și dezvoltarea acestuia. Compania de Transport Public din Cluj-Napoca a achiziționat 60 de autobuze Mercedes-Benz Conecto Euro 6, cu o lungime de 12 metri. Autobuzele au sosit în…

- Șeful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca situația excluderii ALDE Romania din grupul european va fi discutata in Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid, cererea fiind formulata de un politician austriac in august.Clarificarile…

- Techirghiolul vrea sa arate ca este la acelasi nivel cu statiunile balneare din Europa.Peste 400 de locuri de cazare pentru turisti vor fi create in urmatorii ani. Investitiile se ridica la peste 50 de milioane de euro, bani europeni si fonduri private, iar majoritatea unitatilor de cazare vor fi de…

- Constructorul chinez Chery nu a avut un succes prea mare pe piața din Europa cu brandul Qoros, iar anul trecut a inceput o strategie diferita prin lansarea unui nou brand: Exeed. Pentru a se apropia și mai mult de clienții din Europa, Chery deschide un centru de design și dezvoltare in apropiere de…

- Ford are fabrica la Craiova, dar a investit imens in Ungaria! Concernul american Ford a deschis un nou centru regional de prestari servicii la Budapesta. Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si al comertului exterior a accentuat cu ocazia festivitatii de inaugurare ca noul stabiliment…

- Peste 130 de mii de porci au fost sacrificati in acest an, din cauza epidemiei de pesta porcina africana, iar numarul este in continua crestere. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura, dupa ce au constatat ca virusul se raspandeste foarte repede, tot mai multe animale fiind afectate. Cum s-a ajuns…

- De cele mai multe ori ideea unui automobil de „cursa lunga” este asociata cu un break de clasa medie sau mare sau cu un monovolum, insa mai nou, SUV-ul reprezinta o alegere intalnita tot mai des. Pozitia inalta la volan, vizibilitatea buna si faptul ca masina este „pregatita” de orice tip de teren…

- Peste 400 de concurenti din opt tari vor lua startul sambata, la Balea Lac, la 2×2 Race, intr-o cursa unica in Europa, singura competitie de alergare montana din Romania care leaga cele mai inalte varfuri – Moldoveanu (2.544m) si Negoiu (2.535m). 2X2 RACE este singura cursa din Romania care se desfașoara…