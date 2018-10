Stiri pe aceeasi tema

- In scopul prevenirii abandonului școlar și ameliorarii performanțelor școlare ale copiilor care provin din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale, prin Hotararea nr. 363/2014 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat Programul “Școala dupa școala” in unitațile…

- Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” din Turda s-a implicat activ și in acest an in evenimentele marca Europe Code Week. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Referendumul pentru modificarea Constituției, din zilele de 6 și 7 octombrie, perturba programul elevilor de la mai multe școli și gradinițe din județ. Printre unitațile de invațamant unde elevii vor avea programul modificat in ziua de vineri, 5 octombrie, se afla și doua școli din Lugoj.…

- Școala Gimnaziala „Anisoara Odeanu” din Lugoj este in sarbatoare! Instituția lugojeana de invațamant aniverseaza 300 de ani de educație (1718-2018). Momentul aniversar va fi marcat printr-un spectacol, intitulat „Noi, generația 300”, care va avea loc joi, 27 septembrie, de la ora 18, la Teatrul…

- Scoala Gimnaziala "Mircea Eliadeldquo; cumpara alimente de la Crizantema Com SRL, in valoare 190.515 lei. Alimentele vor fi furnizate Scolii Gimnaziale "Mircea Eliadeldquo;, cu structurile Gradinita cu programul prelungit nr. 4 si Gradinita cu programul prelungit nr. 5 "Voinicelulldquo; din Cernavoda.…

- Noul an școlar 2018-2019 debuteaza luni, 10 septembrie 2018, in toate instituțiile de invațamant preuniversitar, prin festivitați care vor avea loc in colegiile, liceele și școlile gimnaziale, inclusiv din municipiul Aiud. Festivitațile in instituțiile de invațamant preuniversitar din municipiul nostru,…

- A plecat dintre noi domnul profesor Ovidiu Ștefanie Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” a aflat cu profunda tristețe vestea plecarii din aceasta lume a profesorului de matematica Ovidiu Ștefanie, unul

- Grecia a finalizat, luni, imprumutul de 61,9 miliarde de euro acordat pentru trei ani, pentru a putea iesi din criza economica, potrivit BBC. Programul de trei ani a fost parte a celui mai mare imprumut financiar...