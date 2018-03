Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc putin inainte de miezul noptii, pe autostrada A1, in zona Faget – Margina. Un tir s-a rasturnat, dupa ce se pare ca soferul ar fi adormit la volan. Barbatul a ramas incarcerat si a fost nevoie de itnerventia pompierilor sa-l scoata dintre fiarele cabinei. ”ISU Timiș intervine la…

- De doi ani, aproximativ 600 de copii de la liceul Plopenii Mari din comuna Ungureni, judetul Botosani, sunt pacaliti ca vor primi o masa calda zilnic. Scoala de la Plopeni a fost inclusa intr-un program-pilot, alaturi de alte 50 de scoli cu personalitate juridica din Romania. Autoritatile locale se…

- Privit prin ochii unui medic aradean, accidentul soldat cu ranirea grava a unei batrane de 85 de ani, vineri dimineața, pe trecerea de pietoni de langa Biserica Catolica amplasata in zona Teatru, arata altfel. Cadrul medical ne-a povestit ca a trecut prin zona și a vazut-o pe femeie cazuta, inecandu-se…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, pentru recuperarea a 37 de persoane, intre care 31 de copii, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat din cauza zapezii pe un drum judetean din Mures, la Reghin. Pasagerii au fost preluati si cazati la o scoala.

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a anuntat ca prescolarii si elevii vor primi gratuit miere de albine in gradinite si scoli. Virginel Iordache a declarat ca alaturi de colegii din Senat a votat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea ...

- O femeie de 24 ani și doi barbați de 27 ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie 2018, pe o șosea din Olanda. In accident și-au pierdut viața in total cinci romani și alți ...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, dupa 6-3, 6-2 in finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat dupa meci ca inca nu-si crede ochilor ca a castigat primul trofeu din cariera ei, relateaza AFP. ''Inca nu pot realiza ce am reusit, inca am impresia…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Polițiștii de la Poliția Municipiului Bacau au reținut și dus in fața judecatorilor doi barbați din Moinești, care ar fi participat la doua infracțiuni de inșelaciune prin metoda “Accidentul”, ei fiind acum arestați preventiv. Faptele s-ar fi petrecut in lunile noiembrie 2017 și ianuarie anul acesta,…

- Politistii din Pitesti au surprins in flagrant delict un barbat banuit de inselaciune prin metoda accidentul. Potrivit IPj Arges, la data de 6 martie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au surprins in flagrant delict un un barbat banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune. Din cercetari…

- Este o adevarata stea internationala, in lumea modelingului, si a reusit sa isi indeplineasca visul din copilarie: defileaza pe cele mai mari scene. A fost unul dintre cei mai populare modele masculine din New York, chiar daca formele nu il ajutau prea mult, in perceptia oamenilor. "Suntem capabili…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Sambata, 24 februarie, in jurul orei 11:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, spre centrul municipiului Cluj-Napoca, a surprins…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Doua automobile s-au ciocnit aseara la Buiucani, iar in urma impactului unul dintre vehicule a fost proiectat intr-un troleibuz. Accidentul a avut loc pe strada Vasile Lupu din Chisinau.Vinovat s-ar face șoferul care venea de pe strada Buiucani.

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- Noul numar 1 mondial, Roger Federer, a castigat pentru a treia oara in cariera turneul de la Rotterdam. In finala, Federer si-a respectat statutul de favorit si l-a invins pe bulgarul Grigor Dimitrov (nr. 4 ATP) in doua seturi 6-2, 6-2. Meciul, care a durat 55 minute, a fost la discretia elvetianului…

- Accident spectaculos langa Cluj. S-au rasturnat cu masina Accidentul s-a produs sambata dimineata la iesirea din Apahida spre Reghin. Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu - Apahida, in timp ce efectua o depasire, a derapat,…

- Polițiștii au stabilit cum s-a petrecut accidentul mortal de joi, 15 februarie, de la ieșirea din municipiul Satu Mare. Accidentul a avut loc pe DN 19A, in afara municipiului Satu Mare. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat faptul ca un barbat de 76 de ani, din Satu Mare aflat la volanul…

- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Porțile de Fier I. Un pompier care ieșise din tura le-a sarit in ajutor. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 8,30, pe DE... Articolul…

- Adolescentul in varsta de 16 ani, care si-a pierdut viata in accidentul petrecut in noaptea de vineri spre sambata, la Ciumbrud, era presedintele Consiliului Elevilor de la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Reamintim ca masina in care se afla, alaturi de tatal sau si inca un barbat,…

- Simona Halep, numarul 2 WTA, l-a cunoscut pe Roger Federer la Melbourne, jucatorul ei de tenis favorit. Tenismena romanca iși dorește sa il invite pe acesta in Romania. "Enorm! Enorm il admir! Si il admir foarte mult pentru faptul ca el a putut sa devina atat de linistit dintr-un jucator…

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Un tanar de 24 de ani, din Ramnicu Sarat, ranit in urma unui accident rutier produs marti, in judetul Braila, are nevoie de ajutorul semenilor. Tanarul este internat la Spitalul Judetean Braila, in stare grava, si are nevoie de sange. Pe retelele de socializare, prietenii ramniceanului fac apel catre…

- In pasul Bucin (județul Harghita) s-a desfașurat recent Campionatul Național de orientare pe schiuri, la care au participat și reprezentanții clubului CS Universitatea Craiova. Elevii lui Emilian Minoiu au revenit acasa cu un total de 12 medalii, dintre care cinci ...

- Șoferul vinovat de accidentul de duminica (28 ianuarie) seara de pe Podul Decebal are 44 de ani și este din municipiul Satu Mare. Din cercetarile efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Accidentul s-a produs, spun pompierii timișeni, in localitatea Bucovaț. Cei de la ISU Banat au trimis la fața locului o autospeciala de lucru cu apa și spuma, un echipaj SMURD și 10 subofițeri din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri din Timișoara. Din primele informații de la fața…

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Politistul aflat in misiune si ranit cu sabia de un interlop la Radauti a fost internat la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. ''In cursul diminetii de astazi, colegul nostru politistul Ciprian Sfichi a ajuns…

- S-au implinit patru ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni in care au murit pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Pregatirea zborului a fost facuta superficial potrivit unui raport al Centrului de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile, iar dosarul de misiune era incomplet,…

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce microbuzul de pe ruta Chișinau-Izbiște a derapat de pe traseu și s-a rasturnat intr-un șanț. Accidentul a avut loc azi dimineața in jurul orei 8:40.

- Doi șoferi au scapat ca prin urechile acului, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in apropiere de satul Mitoc din raionul Orhei.Cel mai mult au avut de suferit, insa automobilele care au fost facute zob.

- Tanarul de 34 de ani care a provocat accidentul mortal de la Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza va fi prezentat magistratilor pentru dispunerea altor masuri preventive. Barbatul se afla la volanul unui BMW inmatriculat in Satu Mare.…

- Un tanar de 25 de ani, din Fratauții Noi, a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a intrat cu mașina in balustrada de protecție de pe marginea unui drum din afara localitații de domiciliu. Accidentul s-a inregistrat noaptea trecuta, la ora 01.00. Tanarul a pierdut controlul…

- Profesorii selecteaza manualele și apoi le prezinta parinților ce variante exista. Ultimul cuvant in alegerea acestor materiale il au parinții. Regulamentul Ministerului Educației inseamna un ping-pong al deciziilor cu privire la auxiliare intre parinți și profesori. Pentru inceput, cadrele didactice…

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat printr-un ordin publicat in Monitorul Oficial introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de liceu – Adolescența și autocunoaștere, o materie ce iși propune sa abordeze, printre altele, subiecte legate de familie, prezentata ca „mediu al dragostei…

- Accidentul de la Gara Montparnasse din Paris a avut loc pe data de 22 octombrie 1895, cind trenul de pasageri, nu a putut frina la coborirea de pe panta, a spart parapetul de protecție a caii ferate, a plonjat pe peronul garii, a spart zidul cladirii și a cazut de la inalțime pe strada. Este considerat…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului. De aceasta data…

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- Accidentul de la CET Galati s-a produs vineri, dupa pranz si a fost cauzat de o conducta sub presiune care s-a fisurat. Pe teren s-au deversat aproximativ 400 de litri de pacura. Din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala” care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual va fi aplicat in continuare de Guvern

- Primarul comunei mehedințene Poroina Mare, Dan Anuța, a fost implicat miercuri, 27 decembrie, intr-un accident rutier, pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Mareșal Averescu, un loc unde in mod frecvent se…