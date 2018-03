Stiri pe aceeasi tema

- Un vatman al RATB care conducea un plug a ingropat in zapada calatorii care asteptau, vineri dimineata (23 martie), tramvaiul pe refugiul unei statii din Capitala. Aproximativ noua persoane au fost acoperite de valul de zapada. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, in statia de tramvai de pe…

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- “Care e capitala Angliei? Rusia!”. Raspunsul dat de o eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, in timpul unui concurs de Miss, la intrebarea “Care e capitala Angliei?”, a devenit viral pe Internet in aceste zile. Reacțiile internauților la scurtul filmuleț, realizat in 2016, dar distribuit…

- Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” din Barlad a devenit celebru dupa ce, la proba de cultura generala de la balul bobocilor, una dintre eleve a spus cu seninatate ca Rusia este capitala Angliei. Din pacate, nu a fost un caz singular

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata.

- REACTIE… In urma publicarii pe site-ul cotidianului nostru a articolului despre eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care a gafat cand a fost intrebata care este capitala Angliei, raspunzand „Rusia”, Mihai Bendeac, cunoscutul artist de comedie, a reactionat imediat. Colegii fetei…

- Eleva de la Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” din Bârlad, care nu a știut cum se numește capitala Angliei, este în depresie. Scena a fost filmata la Balul Bobocilor din 2016. Protagonista filmulețului este acum în clasa a XI-a, iar unul…

- Eleva de un liceu din Barlad, care a facut o gafa de proporții la Balul Bobocilor dun 2016 a ajuns vedeta pe internet peste noapte, dupa ce Mihai Bendeac, alaturi de mulți internauți au distribuit un video cu greșeala de i-a aduc popularitatea in mediul virtual.

- Eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care a gafat la Balul Bobocilor din 2016, a fost facuta „vedeta”. Adolescenta a fost batjocorita dupa ce a spus ca Rusia este capitala Angliei. Filmulețul postat și viralizat in ultimele zile este, de fapt, de acum doi ani. Fata este foarte suparata…

- Tanara a stat un pic pe ganduri si a raspuns... Rusia, scrie cugetliber.ro. Intrebarea i-a fost oferita participantei in cadrul concursului Balul Bobocilor de anul trecut. Citeste si Cetatenii britanci care vor sa mearga in Rusia, avertizati sa fie vigilenti Imaginile video nu mai au…

- Cand vine vorba de intrebari fulger, majoritatea oamenilor se blocheaza si exista posibilitatea ca raspunsul dat sa fie unul gresit. Este si cazul unei eleve din Barlad, care in cadrul unui concurs de miss a reusit sa spuna ca Rusia este capitala Angliei.

- O inregistrare cu Balul Bobocilor organizat la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" din Barlad a devenit virala pe internet. In cadrul probei de cultura generala, una dintre candidate a fost intrebata de prezentatoare "Care este capitala Angliei?". Adolescenta luata prin surprindere a stat cateva clipe pe…

- INCREDIBIL Eleva dela Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care la Balul Bobocilor din 2016 (!!) a gafat cand a fost intrebata care este capitala Angliei, raspunzand „Rusia”, a intrat intr-o grava depresie. Filmul este de acum doi ani și tot de atunci sta pe internet. Ne punem și noi intrebarea,…

- La un Bal al Bobocilor din Vaslui, o concurenta a facut înconjurul țarii cu raspunsul la întrebarea “Care este capitala Angliei?”. Concurenta a replicat ”Rusia”. Un alt concurent a fost întrebat ”Cum…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- De ras si de plans. O tanara de la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" din Barlad a lasat juriul, dar si publicul fara cuvinte atunci cand a fost intrebata care este capitala Angliei. Tanara a stat un pic pe ganduri si a raspuns... Rusia.

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Doua investitii vitale pentru fluidizarea traficului au probleme grave in Capitala. Pasajul "Nicolae Grigorescu" este aproape gata, dar nu poate fi inaugurat pentru ca liniile de inalta tensiune sunt periculos de aproape de sosea. Iar Pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, nu are un administrator…

- Gerurile si precipitatiile au lasat orasul Durlesti fara drumuri. Daca in Chisinau, mai apuci sa ocolesti gropile din asfalt, acolo ai nevoie de masina de teren ca sa ajungi la destinatie.

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Clubul CSM Bucuresti da lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor. Dupamutarile impresionante de la handbal sau rugby, si sectia de tenis a reusit o performanta in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului si este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- Este parerea profesorului Konstantin Korotkov, de la Universitatea Naționala de Cercetare din Rusia, care atrage atenția ca deși par niște mumii obișnuite, ele nu sunt umane pentru ca au și o forma distincta a corpului, iar viecare mana și picior e prevazut cu cate trei degete, scrie click.ro. Nimic…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Doi tineri din Capitala vor sa ajunga in fața altarului anul viitor, insa intampina o problema. Nu au reușit, pana in prezent, sa gaseasca o pereche de nași. Astfel ca au apelat la o metoda inedita. Au dat un anunț pe cunoscutul site de anunțuri OLX in speranța ca vor gasi doua persoane care sa […]…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Guvernul britanic se intruneste miercuri intr-o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus dublu si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii cauta in continuare sa o identifice, relateaza AFP. Reuniunea Comitetul ”Cobra” – convocat in cazuri de urgenta nationala – este…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- O eleva de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a sarit de la etajul doi al Liceului Teoretic Vasile Lupu din Capitala.Potrivit informatiilor, fata a recurs la acest gest, deoarece voia sa plece de la ore fara acordul profesorilor, parasirea teritoriului liceului fiind interzisa in

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…