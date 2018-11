Stiri pe aceeasi tema

- In 2010, Elena Udrea imparțea femeilor sinistrate, dupa inundații, pantofi cu toc. Pantofi negri, din lac, eleganți, numai buni de purtat la un bal, nicidecum prin namol sau pietriș. Elena Udrea a explicat, ulterior, ca nu a fost timp ca donațiile sa fie sortate in funcție de nevoi și ca au imparțit,…

- Arestata in Costa Rica, Elena Udrea, fost ministru al Turismului, are mari probleme și in Romania. Agenția Naționala de Administrare Fiscala ii vaneaza averea.Cu toate acestea, fosta „Blonda de la Cotroceni” a reușit sa-și puna la loc sigur o suma impresionanta. Citește AICI cum și-a ASIGURAT…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prezis incendiul din Colectiv, a vorbit despre viitorul Elenei Udrea și al fetiței sale. Celebra prezicatoare a facut o postare pe rețelele de socializare și a marturisit ce crede despre viitorul fostei blonde de la Cotroceni.„Elena Udrea a fost din nou arestata,…

- Ancheta in cazul mor:ii BiancEi Hincu, tanEra de 17 ani care s-a spanzurat de un pom, se apropie de o concluzie. Telefonul fetei, care era cEutat de cEtre autoritE:i cu mare aten:ie, a fost gEsit in zona cartierelor Dric 2-3 din municipiul Hu"i, acolo unde Bianca locuia.

- Sora Elenei Gheorghe a nascut zilele trecute o fetița perfect sanatoasa. Ana Pirvulescu a postat pe contul de socializare o imagine, in care le-a marturisit prietenilor virtuali, care sunt ajutoarele ei de baza. Ana a fost foarte ocupata cu amenajarea camerei fetiței in aceasta perioada, așa ca fiul…