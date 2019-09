Stiri pe aceeasi tema

- Un militar buzoian și-a pierdut viața, azi-dimineața, intr-un nou atac produs in capitala Afganistanului, Kabul. Militarul ucis avea 38 de ani și provenea de la unitatea militara din Crang. Ciprian Ștefan P. se afla intr-o misiune de patrulare la intrarea in Green Zone din Kabul, acolo unde – in noaptea…

- Un militar roman și-a pierdut viața in aceasta dimineața, intr-o noua explozie produsa la intrarea in Green Zone din Kabul, Afganistan. Potrivit unor surse, militarul ucis este din Buzau. O noua explozie puternica s-a produs joi in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al…

