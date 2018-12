Stiri pe aceeasi tema

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie’s la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP, titrat de Agerpres. ”Portrait of an Artist (Pool with two…

- Autoritatea pentru concurenta italiana a anuntat ca a amendat Apple si Smsung cu cate 5 milioane de euro, in urma plangerilor clientilor care au reclamat ca update-urile software au dus la functionarea mai proasta a telefoanelor mobile.

- Jockpot-ul loteriei americane Mega Millions a ajuns miercuri dimineata la suma de 868 de milioane de dolari - a doua cea mai mare valoare din istoria Statelor Unite - dupa ce, in urma extragerii de marti seara, niciun bilet nu a fost declarat castigator al marelui premiu, relateaza Reuters.…

- Cea mai mare actrita din China are probleme cu Fiscul. Fan Bingbing trebuie sa plateasca statului echivalentul a 129 de milioane de dolari americani, bani care reprezinta impozitele neplatite de multi ani.

- Starul cinematografiei chineze Fan Bingbing, celebra pentru rolul din filmul "X-Men: Days of Future Past", a primit o amenda de 129 de milioane de dolari dupa ce a fost gasita vinovata de evaziune fiscala, potrivit time.com.

- O pereche de pantofi din piele, din matase, aur si diamante, a fost propusa spre vanzare la Dubai pentru suma de 17 milioane de dolari, un record absolut, potrivit organizatorilor, scrie news.ro.Perechea de pantofi cu tocuri inalte este expusa de miercuri la Burj al-Arab, unul dintre hotelurile…

- Gigantul media american Meredith a anuntat ca a incheiat un acord definitiv privind vanzarea brandului media Time miliardarului Marc Benioff si sotiei sale Lynne, valoarea tranzactiei fiind de 190 de milioane de dolari in numerar.