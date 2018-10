Stiri pe aceeasi tema

- Bianca DrEguxanu xi Victor Slav petrec o zi impreunE, de dragul Sofiei Natalia. AstEzi intre cei doi un lucru este sigur. Fac tot ce este necesar pentru ca fiica lor sE aibE parte de o aniversare minunatE.

- Toamna aceasta se numara surprizele in familia Valentina Pelinel – Cristi Borcea! Cei doi se casatoresc religios luna viitoare, potrivit marturisirilor facute de surse din anturajul cuplului. Și, deși, in ziua cununiei civile, afaceristul și soția lui, care e insarcinata cu gemeni, au evitat elegant…

- Keo și Misty au publicat prima poza cu chipul fetiței lor. Cei doi artiști, recunoscuți pentru discreția de care au dat dovada vizavi de viața personala, și-au facut curaj și au prezentat-o pe micuța Arya Violette lumii intregi. Keo și Misty au devenit parinți la finele anului 2017, iar in luna august…

- Dani, prieten apropiat al lui Culita Sterp, a avut parte de o moarte fulgeratoare. Artistul e ingenuncheat de durere și a facut public un mesaj emoționant in memoria tanarului, care a incetat din viața in timp ce se afla in vacanța la mare. Culița Sterp, in doliu dupa ce un prieten foarte bun s-a inecat…

- Au avut o nuntE de sute de mii de euro, rochia miresei a costat cat o garsonierE, meniul a fost unul impresionant, plin de surprize, au petrecut trei zile xi trei noptii, insE la doar un an dupE ce xi-au jurat iubire vexnicE cei mai cunoscuti miri din Romania xi-au spus "Adio".

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se numara printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza TVR.

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac dur la adresa așa-ziselor dive din showbiz-ul romanesc. Pe contul sau de socializare, Oana Zavoranu a ieșit din nou la atac. Vedeta a sarit la gatul așa-ziselor dive din showbiz-ul autohton. „Vad multe „orfeline ” pe diverse canapele sau fotolii , invitate la TV….…