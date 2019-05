​VIDEO Egipt: Cel puţin 17 turiști au fost răniţi într-o explozie în apropierea piramidelor Cel putin 17 persoane din Egipt si Africa de Sud au fost ranite, duminica, într-o explozie în care a fost implicat un autocar cu turisti, în apropierea piramidelor egiptene din complexul Gizeh, relateaza Reuters.



Un dispozitiv exploziv a fost detonat la trecerea unui autocar cu turisti, care circula spre Gizeh, în apropierea noului muzeu de antichitați egiptene, aflat în constructie, la baza piramidelor. Imagini de la locul exploziei postate pe rețelele sociale arata autocarul avariat și resturi împrastiate pe drum.



Nu se știe înca cine…

Sursa articol: hotnews.ro

