- Vești bune pentru angajați! Cu cat va crește salariul minim brut. Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat luni seara la Antena 3 ca de la 1 ianuarie 2019 salariul minim va crește la 2.050 de lei. ”In prezent, lucram la o Hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la…

- Una din doua companii cu capital german din Romania nu sunt mulțumite de formarea profesionala și invațamantul superior din Romania, iar in centrul și vestul țarii companiilor le este greu sa gaseasca personal corespunzator, se arata in Raportul de Conjunctura realizat de Camera de Comerț și Industrie…

- Salariul calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie, este propunerea facuta de oamenii din mediul de afaceri romanesc, ce susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra.Potrivit acestora, aceasta modificare…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat intr-un interviu la DC News ca nu sustine impunerea unui salariu minim in sectorul privat. In sectorul bugetar, este altceva. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, spune ca Eugen Teodorovici a vorbit in nume personal si ca PSD nu sustine asa ceva.…

- Eliminarea salariului minim pe economie in sectorul privat, lansata vineri de ministrul Finanțelor, este apreciata de liderii patronatelor ca fiind o idee foarte buna, in timp ce reprezentanții sindicatelor resping vehement propunerea, pe motiv ca este antieuropeana.„Salariul minim n-ar trebui…

