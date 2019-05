Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ivanciu, un roman din Amsterdam, a intrat pe telefon in emisiunea Adrianei Nedelea. El a povestit cum ”stau de 6 ore la coada ca sa votez! Organizarea e greu de caracterizat in aceste condiții. E adevarat ca la celelalte alegeri nu am vazut mii de oameni”. ”Mai am cateva minute și voi intra…

- Stelian Tanase este invitatul Adrianei Nedelea in dupa-amiaza zilei alegerilor. Scriitorul și analistul politic susține ca el insuși a fost surprins de prezența ridicata la vot. ”Prezența uriașa de la aceste alegeri este replica lui 10 august!”, sintetizeaza Stelian Tanase ziua de azi. El susține ca…

- 18.968.000 de romani pot sa voteze astazi. La mai multe secții de votare din strainatate au fost și mai sunt cozi la votare. 32 de eurodeputați romani vor fi trimiși la Parlamentul European sa ne reprezinte, din cei 751 ai Parlamentului European. Romanii peste 18 ani pot vota și la Referendum DA sau…

- Libertatea a realizat o emisiune electorala publicitara cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR - PLUS. Asta inseamna ca emisiunea a fost realizata la inițiativa acestora, a fost platita și marcata cu ”Publicitate”, pentru ca publicul sa cunosca acest lucru, insa dialogul n-a fost in nici…

- De ce se tem oamenii in ziua de azi? Oamenii se tem de evenimente care le pot afecta viața, de pericole reale. Ei au temeri care sunt contagioase și sunt intoxicați de știri negative care apar in mass-media, pe toate canalele de televiziune. Majoritatea pot spune ca sunt ingroziți de atacurile teroriste…

- Liderii UE au fost primiți cu aplauze de oamenii prezenți in Piața Mare de la Sibiu. Dupa fotografia de grup, oficialii s-au indreptat catre cei prezenți pentru a ii saluta.Oamenii prezenți au strigat "Europa" și "Iohannis". Citește și SURSE Iubita lui Radu Mazare, audiata de autoritațile…