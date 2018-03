Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au talent. Andrei Florea are 18 ani, este elv la un liceu din Balș, dar nu a avut niciun trac, in fața celebrilor din juriu, Florin Calinescu, Andra, Mihaela Radulescu și Andi Moisescu! A executat percuție la oale și i-a ieșit foarte bine. Publicul a aplaudat la scena deschisa, iar juriul a…

- ROMANII AU TALENT 2018. Claudiu Mitea este dovada ca miracolele exista. Asta a spus si Smiley cand a vazut cum poate dansa omul care a paralizat pana la varsta de 19 ani de patru ori. "Timp de trei ani am paralizat de patru ori. Aveam un vis maret. Voiam sa fiu campion olimpic. De la 16 la…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri seara, Tatiana a reusit sa uimeasca juratii prin mobilitatea ei, dar si prin pasiunea pe care o pune in ceea ce face. "Acum mi-am dat seama ca in mine mai sunt vreo doua chakre deschise", a spus Florin Calinescu. Fata ii provoaca pe Smiley si…

- Trupul neinsufletit al unei femei de 87 de ani a fost descoperit la patru ani de la moartea batranei. Fiica locuia cu parintele ei intr-o casa. Mama sa era o strangatoare obsesiva de orice. Gaynor Jones a murit in urma cu 4 ani, dar trupul ei abia a fost descoperit de fiica sa. S-a trezit […] The post…

- ”Perla” fotbalului romanesc face senzație in cantonamentul reprezentativei U19 a Romaniei. Olimpiu Moruțan s-a intrecut in trik-uri cu o sticla de apa impreuna cu colegii lui,Vlad Dragomir și Marco Dulca. Citește și: MORUȚAN VREA SA DUCA NAȚIONALA UNDER 19 LA EUROPEANUL DIN FINLANDA: „ABORDAM CU…

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Mihaela Radulescu a povestit cum a ramas cu 32 de kilograme in plus, dupa ce a nascut, in 2004. Ea se considera o ”grasa nefericita”, care manca fara noima. “Cele 32 de kilograme pe care le aveam in plus, dobandite prin indolența de a manca fara noima, de bucurie ca eram gravida și ca aveam […] The…

- ROMANII AU TALENT 2018. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastica, balet, combinata cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra intregii sali, care la final s-a ridicat și…

- Al patrulea Golden Buzz al sezonului 8, la Romanii au talent, a fost dat de Smiley și Pavel Bartoș, in ediția de vineri seara, 16 martie. Cesima Nechifor, in varsta de 16 ani, a imbinat perfect baletul, gimnastica, dansul contemporan și teatrul și a oferit un moment demn de finala “Romanii au talent”.…

- ROMANII AU TALENT. Dorin Manzatu a recitat impecabil o poezie, invațata cu bunica lui. Juriul de la “Romanii au talent”, a fost cu adevarat cucerit de baiețelul cu ochii albaștri. “Eu vreau sa devin președintele din Chișinau. Am venit aici cu talentul de a spune poezie. Am invațat-o impreuna…

- Dans contemponar intre doi tineri de 15 ani, la Romanii au talent. Dan Tanas si Alina Sclearov au executat un numar pasional in fața a zeci de oameni și au reușit sa mearga in etapa urmatoare cu patru de da! Dan Tanas si Alina Sclearov sunt doi tineri in varsta de 15 ani, care au facut senzație pe scena…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Florin Calinescu și Cheloo au ramas impresionați de momentul artistic oferit de o dansatoare din Ucraina, care a participat la emisiunile unde cei doi erau jurați. Tanara le-a explicat ca nu este vorba de striptease. Florin Calinescu, jurat la „Romanii au talent”, si Cheloo, jurat la „iUmor”, au fost…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul in care iși ducea traiul. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu […] The…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au o relație de aproximativ patru ani și se ințeleg mai bine ca oricand. Cei doi s-au cunoscut in timpul interviului pe care prezentatoarea TV i l-a luat, insa abia dupa o perioada sa faca primul schimb de cuvinte. „Nu visam la el in secret, nu eram indragostita…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Claudiu Gorgan este un maratonist pe care judetul Satu Mare nu a putut sa il tina acasa, din lipsa de infrastructura sportiva si conditii pentru atletii iesiti din juniorat, astfel ca el si-a cautat, de-a lungul timpului, cluburi din Romania si Italia pentru care sa alerge. Acum alearga sub tutela unui…

- O batrana de 96 de ani, Leonora Saiu, a fost recent pentru prima oara la medic. Originara din județul Bacau, batrana a fost dusa la doctor dupa ce nora ei a observat ca nu mai vede bine. Atunci cand au consultat-o, medicii au vazut ca suferea de cataracta, potrivit telem.ro. Declarația norei batranei…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- ROMANII AU TALENT. Prima apariție pe scena in debutul show-ului de vineri seara a fost parada militara, executata ca la carte. ”Pentru talent 100% romanesc, prezentați arm’!” ROMANII AU TALENT. Juriul a apreciat momentul, nu insa toți telespectatorii, unii dintre ei grabindu-se sa comenteze. ”La orice…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Pavel Ster, un roman stabilit in Statele Unite inca de cand era copil, este sosia lui Bono, solistul de la U2 și a participat la ediția de anul acesta a emisiunii-concurs Romanii au talent. Pavel, care seamana deosebit de bine cu Bono, este nascut in Iugoslavia din parinți romani. Parinții sai erau…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Felix Baumgartner si Mihaela Radulescu formeaza un cuplu de aproximativ de trei ani si au o relatie perfecta. Recent, pilotul a dezvaluit faptul ca a devenit un barbat elegant datorita prezentatoarei TV, care l-a invatat cum sa se imbrace. A