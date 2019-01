Stiri pe aceeasi tema

- O bucatE de cErbune, atat a mai rEmas din copilul care, panE mai ieri, il axtepta cu zambetul pe buze pe Mox CrEciun. Bandajat din cap panE-n picioare xi cu fata plinE de rEni, micutul Sebastian luptE acum sE trEiascE. Are numai 5 ani, iar durerile pe care e nevoit sE le suporte ar dErama xi un adult…

- In cantitati mari, borul poate duce la infertilitate, iritatii ale pielii, diaree, greata sau crampe. In total, au fost testate 13 slime-uri, care pot fi cumparate si de pe Amazon. Dintre acestea, 6 contineau substante periculoase pentru copii. In urma testelor, jucariile periculoase au fost retrase…

- Un roman este judecat in Marea Britanie pentru uciderea iubitei sale insarcinate, iar judecatorii au aflat ca acesta obișnuia sa consume cocaina și ar fi spus ca a comis crima pentru ca nu mai voia copii, scrie Daily Mail. Ioan Campeanu, in varsta de 44 de ani, este judecat pentru uciderea Andrei Hilitanu,…

- Douazeci si una de persoane, printre care 15 copii, au fost gasite intr un camion frigorific condus de un roman si care a intrat in Marea Britanie joia trecuta, a relatat miercuri BBC, scrie Agerpres.ro.Cei 21, despre care se crede ca provin din Vietnam, au fost descoperiti de politia de frontiera,…

- Douazeci si una de persoane, printre care 15 copii, au fost gasite intr-un camion frigorific condus de un roman si care a intrat in Marea Britanie joia trecuta, a relatat miercuri BBC preluat de Agerpres. Cei 21, despre care se crede ca provin din Vietnam, au fost descoperiti de politia de…

- Mii de copii din Marea Britanie sunt supusi anual in mod ''inutil'' interventiilor chirurgicale de indepartare a amigdalelor, sugereaza un studiu efectuat recent in aceasta tara, citat de Press Association. Cercetatorii britanici sustin ca sapte din opt copii carora le…

- In timp ce in tara populatia este tot mai imbatranita, aproape o jumatate de milion de copii, cu cel putin un parinte roman, s-au nascut peste granite in ultimul deceniu. Datele oficiale arata ca am ajuns inclusiv in Madagascar, Costa Rica, Belize ori Laos. si totusi, cei mai multi copii romani sunt…