Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane s-ar fi aflat la bordul elicopterului prabusit langa King Power Stadium, intre care patronul clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si fiica sa, informeaza agentia Reuters, citand surse apropiate gruparii engleze.In aparat se mai aflau doi piloti si o a cincea persoana,…

- Au fost facute publice imagini aeriene de la locul tragediei de aseara, din Leicester, unde un elicopter ce aparținea patronului echipei de fotbal, Vichai Srivaddhanaprabha, 60 de ani, s-a prabușit langa stadion. In media și pe rețelele de socializare s-a speculat intens cu privire la persoanele prezente…

- Elicopterul patronului de la Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabușit langa King Power Stadium dupa meciul cu West Ham și a luat foc. Gazzetta dello Sport anunța ca afaceristul thailandez și fiul sau se aflau la bord și nu au supraviețuit. Realizatorul BT Sport Jake Humphrey a fost vizibil…

- Imagini cutremuratoare. O familie de romani a murit intr-un accident in Turcia. Cei trei mergeau in vacanta in Antalya.video+foto O familie de romani a murit in Antalya, dupa ce autocarul in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Este vorba despre o tanara de 32 de ani si parintii acesteia, toti…

- Imagini cutremuratoare. Accidentul mortal surprins de o camera de bord. Patru oameni au murit in urma impactului.foto Patru oameni si-au pierdut viata dupa ce o soferita a intrat intr-o depasire, a patruns pe contrasens unde s-a lovit frontal cu un alt autoturism. Momentul impactului a fost surprins…

- Imagini cutremuratoare. Accident cumplit. Doua femei au murit in urma impactului Doua femei au murit și un tanar a fost ranit intr-un grav accident de circulație s-a produs duminica la Gheorghe Doja, comuna Racaciuni, anunța ISU Bacau. La locul evenimentului s-au deplasat o autospeciala de intervenție…

- Imagini cutremuratoare: Accident grav intre un microbuz de marfa si un autoturism. O persoana a murit si alte cinci au fost ranite.foto O persoana a murit si alte cinci au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava, dupa ce un autoturism si un microbuz de marfa s-au ciocnit frontal, joi dupa-amiaza,…

- Imagini cutremuratoare-Tragedie pe sosea. Trei persoane au murit intr-un accident cumplit.foto Trei persoane au murit dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o autoutilitara, la ieșire din Belinț, judetul Timis. La ieșire din Belint spre Lugoj, un autoturism Dacia Logan condus…