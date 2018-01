VIDEO / E OFICIAL! Diana si Aurel de la "Insula iubirii " s-au cuplat

Stiri pe aceeasi tema

- In platoul "Agentia VIP" au existat un val de replici dure intre Dianei si Alexandrei, o batalie care s-a tinut intre actuala si fosta iubita a lui Aurel. Alexandra a desfiintat-o pe Diana, dar le-a urat si sa fie fericiti impreuna!

- Aurel și Alexandra de la “Insula Iubirii” au recunoscut totul. Cei doi au vorbit despre ce s-a intamplat atunci cand au decis sa faca parte din show. Dupa incheierea show-ului, aceștia s-au desparțit. „Chiar in fața cand sa semnam contractul, i-am spus ca nu vreau sa mai merg. I-am spus: ma duci acolo…

- Interpreta de muzica Geanina Manea a povestit despre un moment terifiant prin care a trecut, cand a fost mușcata de un caine. Geanina Manea, care a avut o relație cu Petru Mircea , fostul soț al regretatei cantarețe de muzica ușoara Madalina manole, a trecut prin clipe de groaza. Geanina Manea, despre…

- Aurel, fostul concurent de la "Insula Iubirii", a fost invitat in platoul emisiunii "Agenția VIP", acolo unde a facut dezvaluiri incendiare despre relația cu Alexandra, desparțiri, ispita Maria și unde a facut schimb de tachinari cu aceasta, in direct.

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Casatoriți de aproape 10 ani, Iuliana Marciuc și Adrian Enache au invațat ca uneori cariera este la fel de importanta ca viața de familie și ca, inevitabil, trebuie sa invețe sa faca și compromisuri. Astfel, Iuliana Marciuc s-a obișnuit cu plecarile prin turnee ale lui Adrian Enache. Dupa cum singura…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Bianca, una dintre cele mai controversate foste concurente de la "Temptation Island – Insula Iubirii", si-a operat fata si si-a marit si buzele. Pe internet, sotia lui Liviu Gherman "a scapat" o poza facuta la scurt timp dupa interventii, iar chipul sau e foarte umflat. Pe multi dintre fani i-a socat…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Bianca Hincianu, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a apelat la operațiile estetice pentru a se infrumuseța, dar admiratorii au vazut cu totul altceva! Oare aceasta a "profitat" prea mult de ele?

- Diana, una dintre cele mai controversate concurente de la ”Insula Iubirii” se pare ca a dat-o in bara cu ultima fotografie postata. Ce s-a intamplat Diana? Ai prea multi admiratori si ai nevoie de buchetele altora pentru poze?

- Un sculptor care a realizat efigia reginei Elisabeta a II-a folosita pe monedele britanice a fost ales sa creeze o noua statuie a printesei Diana, cu prilejul comemorarii a 20 de ani de la moartea ei, au anuntat duminica birourile printilor William si Harry citate de Reuters. Ian Rank-Broadley, care…

- Veniti la concert si faceti o fapta buna! Duminica 10 decembrie, de la ora 17, sunteti asteptati la Casa de Cultura a Studentilor din Timisoara, pentru a lua parte la un concert caritabil. Fondurile stranse in urma evenimentului vor fi folosite pentru tratamentul lui Diana, o fetita care lupta cu un…

- Diana, cea mai controversata concurenta de la ”Temptations Island - Insula Iubirii”, trece printr-o serie de schimbari incredibile in ultima vreme. Astfel, dupa ce s-a liniștit și a renunțat la apucaturile pe care le-a demonstrat in timpul show-ului, Diana a decis sa iși schimbe și look-ul.

- TALENTATE…In perioada 24-25 noiembrie 2017, Asociatia Culturala Romano – Italiana Veronica Arts, in cadrul programului “EURO MUSIC VISION”, a organizat la Bucuresti Festivalul – Concurs International de Muzica Pop pentru Copii si Tineret “Euro Pop Music Vision – Romania 2017”. Au fost inscrisi foarte…

- In cadrul interviului, Printul Harry a descris inelul pe care i l-a oferit actritei. Acesta include diamante din colecția de bijuterii a mamei sale, Diana. El a spus ca includerea diamantelor a fost „pentru a ne asigura ca este alaturi de noi in aceasta calatorie". Markle, intrebata ce a insemnat…

- Diana de la "Insula Iubirii" șocheaza pe toata lumea! Cunoscuta bruneta a luat o decizie radicala cu privire la viața ei publica. Tanara se retrage din showbiz, dar are un motiv bine pus la punct.

- Deea Ienciu, ispita din emisiunea "Insula Iubirii", a povestit in platoul "Rai da' Buni" despre momentele pe care le-a petrecut in timpul competiției, cand a intrat, inițial, cu fostul sau iubit, dar și despre momentele in care a devenit ispita.

- Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Buzau, in parteneriat cu Primaria municipiului Buzau, organizeaza in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie Tabara de Documentare și Creație „Valorificarea Patrimoniului Cultural Buzau”. Importanți artiști plastici din țara, alaturi de membri ai UAP Buzau, vor participa…

- Diana de la „Insula Iubirii” isi surprinde prietenii cu fiecare ocazie. Daca zilele acestea ea a postat imagini cu imbunatatirile pe care si le-a facut, de data aceasta a facut anuntul cel mare. Diana si-a gasit un loc de munca.

- Diana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", iubeste mai mult pe zi ce trece. Chiar daca schimba baietii ca pe sosete, fiecare relatie pe care si-a face tanara pare una plina de pasiune.

- Diana de la "Insula Iubirii" este intr-o continua transformare. Cea mai recenta aparitie a ei i-a speriat pe admiratori, caci are fata vanata. Tanara vrea sa isi schimbe look-ul, dar nu este singurul lucru nou la aspectul ei fizic.

- Diana, una dintre fostele participante de la "Temptation Island – Insula Iubirii", a dat raspunsul la o intrebare care era pe buzele celor mai multi sustinatori. Pe unii i-a bucurat veste, insa pe altii, nu. Declaratiile brunetei au venit la cateva luni dupa ce o alta fosta concurenta a spus pretul…

- Diana, fosta concurenta de la "Temptation Island – Insula Iubirii", face schimbari peste schimbari. Dupa ce in urma cu doua zile a mers in cabinetul unui medic estetician, azi, ea s-a dus la un salon de infrumusetare ca sa-si schimbe look-ul. Cea mai controversata participanta de la "Insula Iubirii"…

- Alexandru de la "Insula Iubirii" nu se mai opreste! Dupa ce a slabit, si-a pus acid hialuronic in buze si si-a facut multe tratamente faciale, tanara a urcat pe masa de operatie pentru trei interventii.

- Diana de la ”Insula iubirii” a intrat in cursa auto-imbunatatirilor de ordin fizic si a dat iarasi fuga la cabinetul medicului estetician. Ea este mandra de noua sa interventie, insa nu de aceeasi parere sunt si fanii ei!

- Diana de la "Insula Iubirii" șo cheaza din nou! Dupa ce foarte mulți oameni i-au scris pe rețelele de socializare ca are buzele mult prea mari, bruneta a dat fuga din nou in cabinetul medicului estetician pentru a le mari din nou.

- Diana, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a postat pe retelele de socializare o fotografie in are apare coafata altfel decat ne-a obisnuit. Oare, dupa ce si-a facut un nou iubit, are de gand sa faca mai multe schimbari in viata sa?

- Tensiunile din ultima perioada au facut-o pe Madalina Ghenea sa rabufneasca și sa doreasca sa dea cateva explicații pentru ceea ce s-a speculat in ultimul timp. Actrița nu este in țara, iar Matei Stratan pare ca profita din plin de acest lucru. Madalina Ghenea ar fi fost inșelata de Matei Stratan, spun…

- Chiar daca, de cateva saptamani incoace, parea sa fie decisa sa nu se mai impace cu Alin, iubitul sau, Bianca Roman a revenit, zilelel acestea, la sentimente mai bune fața de acesta, scrie spynews.ro. Iar motivul este legat de pasiunea pe care cei doi o imparatașesc. Citeste si Deea de la…

- Andy este una dintre cele mai dorite ispite masculine de la "Insula Iubirii" și a reușit sa cucereasca multe domnișoare. Tanarul a postat recent o fotografie mai veche pe contul sau de socializare.

- Deea si-a luat fanii prin surprindere si se pregateste sa lanseze primul ei single. "Heeey! Sunt foarte incantata sa va anunt ca in cel mai scurt timp, voi lansa primul meu single!Aceasta piesa ma reprezinta foarte mult si abia astept sa o ascultati si voi. Am visat de mult timp la acest…

- Surprizele se țin lanț in cel de-al optulea episod al indragitului serial ”Baieți de oraș”, difuzat la Antena 1. Maria Ilioiu, cunoscuta de telespectatori drept una dintre seducatoarele ispite de la ”Insula Iubirii”, va aparea intr-un scheci alaturi de alte tinere dornice sa obțina un job intr-un club.

- Printr-un proiect de HG, au fost stabilite sumele necesare plații sprijinului cuplat zootehnic (SCZ). Astfel, valoarea totala a acestui ajutor se va ridica la 99.046.133 euro, respectiv 455.542.879 lei, repartizat astfel: ● 1.470.000 euro, respectiv 6.760.971 lei, pentru categoria bivolițe de lapte;…

- 1. Dai un SMS prietenelor pentru a te asigura ca mesajele sunt livrate, scrie woman2woman.ro. Incerci sa te minti singura si te gandesti ca poate iubitul nu a primit mesajele tale si asa se poate explica tacerea lui. Dar, daca prietenele iti raspund rapid la mesaje, explicatia nu poate fi…

- In viața cel mai greu lucru e ca un om sa il judece pe altul. Ce prostie mai e și asta? N-o putea nici ințelege, nici accepta. Aurel se facuse judecator tocmai pentru ca ii placea sa judece. Muncise mult ca sa ajunga aici – cinci ani de incercari eșuate. Pur și simplu nu reușea sa convinga o amarata…

- Nu se lasa pana nu gasește pe cineva potrivit ei! Diana de la "Insula Iubirii" schimbari iubiții ca pe șosete. Daca dupa experiența din Thailanda iși dorea sa formeze un cuplu cu ispita Andy, visul ei nu a ținut prea mult.

- Prințul Harry a susținut un discurs emoționat, la prima reuniune a Fundației Barack Obama, in Chicago. Acesta a vorbit despre mama sa, prințesa Diana, despre care a spus ca va fi intotdeauna modelul meu ideal, relateaza EOnline.com. Prințul Harry a fost prezent la acest eveniment, alaturi desute de…

- Numele ei a fost auzit pentru prima data atunci cand Marea Britanie era in plina anarhie. In anii `80, țara, și implicit monarhia britanica, era profund zdruncinata de revoltele violente din strada. La acea vreme, Familia Regala era profund disprețuita, toți intrebandu-se de ce ar mai trebui intreținuți…

- Una dintre cele mai dorite si admirate aparitii de la "Insula Iubirii" este mai fericita si implinita ca niciodata. Frumoasa blondina Nicoleta Dragne este insarcinata si avem primele imagini cu burtica de gravida.

- In ultima perioada, Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, a trecut prin schimbari fizice usor de observat: si-a marit buzele si a inceput un program intens de fitness care a scapat-o deja de kilograme bune

- Chiar daca a recunoscut ca nu este cea mai harnica femeie, Diana de la "Insula Iubirii" nu pierde timpul atunci cand poate sa produca bani. Tanara s-a apucat sa lucreze de acasa, sa penseze și sa puna gene false.

- Razvan Simion a transmis un mesaj mai mult decat induioșator de ziua fiului sau, Tudor. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a fost casatorit cu Diana , impreuna cu care are doi copii foarte reușiți, Ianca și Tudor. Diana și Razvan Simion s-au mutat in București cu mulți ani in urma. Aveau puțin…

- Dupa multe luni in care nu s-a afișat cu nimeni, nu a mai aparut la TV și nici nu s-a mai inpacat cu Alexandra, Aurel a decis sa le-o arate tuturor pe noua lui cucerire. O fotografie cu el și o bruneta focoasa a ajuns pe internet și sute de like-uri au aparut imediat.

- Aurel de la „Insula Iubirii” i-a pus pistolul la tampla unui barbat. Fostul iubit al Alexandrei se ține de glume, iar imaginea in care apare alaturi de prietenul sau a creat o adevarata isterie in mediul virtual. Aurel, fost concurent in cadrul emisiunii de la Antena 1, este mereu pus pe sotii si…

- A venit increzatoare la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia, insa a plecat dezamagita. Alexandra trecut printr-unul dintre cele mai grele momente, dupa ce Aurel a ales sa dea uitari povestea lor de dragoste si a inselat-o cu ispita Maria, fara nicio remuscare.

- A starnit controverse pe "Insula Iubirii", dupa ce a cazut in brațele ispitei Andi si acum o face din nou. Insa, de aceasta data, la nivel vestimentar. Diana a reușit sa iși șocheze fanii cu o ținuta puțin... neobișnuita.

- Update 10:40 Cele trei persoane retinute sunt Daniel C., 21 de ani, din municipiul Braila, Moise T., 27 de ani și Aurel S., 60 de ani, ambii din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Acestia reusisera sa sustraga bani dintr-un bancomat, iar ...