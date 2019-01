Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu a fost extrem de discreta, in ultima perioada, vedeta aflandu-se de mai bine de jumatate de an la Roma, in Italia acolo unde are in desfașurare mai multe proiecte profesionale. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tot la Roma a sarbatorit și schimbarea prefixului, intr-un cadru intim și elegant,…

- Ziua de 13 decembrie este una foarte importanta in viața Oanei Roman, zi pe care aceasta nu are cum sa o uite vreodata. In urma cu cinci ani, Oana Roman primea inelul de logodna și accepta cererea in casatorie din partea lui Marius Elisei. Totul se intampla intr-o zi de 13 decembrie. Vedeta nu a uitat…

- Lacrimi de durere pentru Oana Roman, chiar de 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri. Vedeta a postat pe contul de socializare un video, in care le marturisește tuturor de se gandește cu tristețe la aceasta zi. Fosta prezentatoare tv este patriota, dar a marturisit ca, pe 1 Decembrie, o cuprinde mereu un sentiment…

- Oana Roman a fost invitata astazi la „Vorbește lumea”, unde și-a deschis sufletul in fața tuturor. Vedeta a vorbit și despre relația cu tatal ei, Petre Roman și despre sfaturile utile pe care ea i le da, insa, in zadar. Se pare ca Petre Roman refuza sa aiba activitate in mediul virtual, iar acest lucru…

- Oana Roman tuna și fulgera! Vedeta s-a saturat sa faca munca voluntara și le-a transmis tuturor viitorilor clienți, dar și apropiaților un mesaj. Oana Roman a marturisit ca s-a saturat sa faca munca voluntara. Vedeta le-a transmis viitorilor clienți, dar și apropiaților ca ea nu mai este dispusa sa…

- Dupa ce au aparut tot mai multe zvonuri care dadeau ca sigura despartirea Oanei Roman de sotul ei, Marius Elisei, cel din urma a tinut sa lamureasca cum stau de fapt lucrurile intre ei. Oana Roman a lasat loc speculatiilor in privinta unei despartiri de sotul ei dupa ce la ultimele evenimente mondene…

- In ultima perioada, Oana Roman a aparut in public fara soțul ei, ceea ce inainte nu se intampla, acesta insoțind-o la fiecare eveniment monden. Vedeta a lamurit misterul, dupa ce toata lumea a crezut ca cei doi sunt la un pas de divorț. „Marius se simte foarte bine dupa operatia la picior. Este foarte…