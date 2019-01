​​VIDEO După Statele Unite, China a lansat și ea propria mamă a tuturor bombelor China a testat cea mai puternica bomba non-nucleara pe care o deține, potrivit presei de stat, care a supranumit-o "versiunea chinezeasca a mamei tuturor bombelor", o referința la dispozitivul american folosit în Afganistan, scrie AFP.



Producatorul de stat de armament Norinco a publicat pe site-ul sau o înregistrare video care arata, timp de câteva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prabușește pe o pajiște, înainte de a produce un imens glob de foc și o coloana de fum negru.



China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased…

Sursa articol: hotnews.ro

