- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Cristina Șișcanu a slabit 20 de kilograme, dupa ce a nascut, iar acum arata mai bine ca niciodata. Dovada sta in cele mai recente imagini postate de aceasta pe contul de socializare. Sotia lui Madalin Ionescu s-a ingrașat , pe parcursul celor 9 luni de sarcina, aproape 25 de kilograme. Cristina a devenit…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…

- Sarah Page cantarea 118 kilograme si a fost parasita de iubitul sau chiar in noaptea de Revelion. In acel moment, femeia a decis ca trebuie sa isi schimbe viata, slabind aproape 50 de kilograme. Acum are doar 64 de kilograme. "Imi amintesc ca ieseam cu prietenii si baietii ma numeau "porc…

- Designerul Alexandru Ciucu a adoptat un regim drastic, care l-a ajutat sa slabeasca 16 kilograme 14 zile. Acesta a apelat la ajutorul unui medic nutritionist și, in cele doua luni de dieta, metabolismul organismului sau s-a reglat.

- Cristi Balgradean, portarul transferat de Gigi Becali pentru a-l inlocui pe Andrei Vlad la FCSB, nu se afla inca in cea mai buna forma fizica, așa cum și-ar dori Dica&co. Cum goalkeeper-ul nu a mai evoluat in ultimele etape pentru Concordia Chiajna, acesta a strans cateva kilograme in plus. Conform…

- Juan Pedro Franco petrece tot mai putin timp imobilizat in pat. Cu ajutorul unui dispozitiv special care il ajuta sa isi sustina greutatea, acest mexican, care a detinut titlul de "cel mai greu om din lume", a inceput sa se deplaseze cu pasi mici si spera sa poata sa mearga singur in viitorul apropiat,…

- Carmen Bruma a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre dieta pe care ar trebui fetele sa o tina, pentru a fi sanatoase si a slabi. Evident, aceasta considera ca foamea fizica trebuie constientizata.

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- La 8 luni de când a fost supusa unei operatii de micsorare de stomac, în urma careia a slabit foarte mult, pierzând pâna la 50 de kilograme, Ozana Barabancea a început sa mearga la sala. Galeria Foto.

- O tanara din Australia a reusit un lucru care parea imposibil. A slabit nu mai putin de 100 de kilograme in trei ani. A fost in stare sa ajunga la o greutate optima dupa ce a fost atenta asupra meniului zilnic si dupa ce a inceput sa practice zumba. In clipa de fata duce o viata normala alaturi de copilul…

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa "Ferma vedetelor", care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20:00.

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa Ferma vedetelor, care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20.00.

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Luminita Anghel a vorbit recent despre perioada cand a luat peste 30 de kilograme in greutate si a dezvaluit cum a reusit sa revina la silueta sa. „Am fost insarcinata cu 33 de kilograme. Dupa sarcina nu am facut niciun efort sa slabesc. Am mancat pentru ca am vrut, ca m-am razbunat pe totii ...

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Jonah Hill si-au uimit fanii cu tranformarile prin care a trecut in ultima vreme. Dupa ce a slabit peste 40 de kilograme, actorul este greu de recunoscut in filmul "Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot".

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Fiul adoptiv lui Alex Velea a slabit 30 de kilograme in trei luni. Baiatul a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre schimbarea din viata sa si spune ca cel care l-a motivat sa se apuce de slabit este chiar Alex Velea.

- Lora și Ionuț Ghenu au demonstrat ca fac echipa buna atunci cand au acceptat sa faca parte din aventura „Asia Express”. Deși stilul de viața asiatic este foarte diferit de cel romanesc și cei doi au trecut prin clipe grele, experiența le-a intarit relația și i-a ajutat sa comunice mai bine.

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Ioana Tufaru a slabit 25 de kilograme intr-un timp record. Anul trecut, aceasta ajunsese la 160 de kilograme și abia se mai putea deplasa. Fiica Andei Calugareanu a luat o decizie radicala. Anul trecut, in luna octombrie, ea a trecut prin cea de a doua intervenție la stomac și a luat masuri. Mai mult,…

- Ajunsese sa cantareasca nu mai putin de 131 de kilograme, la o inaltime de 1,75 metri! Rachel Williams s-a ingrasat dupa ce a nascut. Femeia incerca sa se imparta intre familie si jobul solicitant, astfel ca mesele principale erau tarziu, dupa miezul noptii.A

- Numele ei este Kari Iunuale și vine din Statele Unite. Și-a propus sa slabeasca de la 136 de kilograme la 70 și a reușit sa o faca urmind 5 pași pe care chiar ea și i-a impus. A redus porțiile de mincare și a inceput sa faca exerciții fizice la ea acasa. Dupa ce a vazut ca incepe sa slabeasca, și-a…

- Dupa Revelion, Viorel Lis a cerut sa fie transportat de urgenta la spital. Acolo a fost supus unei operatii de colecist, dupa care a fost nevoit sa tina un regim extrem de strict. Oana este in stare de soc. Viorel Lis, pe masa de operatie inainte de sarbatori De atunci, Viorel Lis a slabit…

- Conform sondajului, Horia Brenciu este in opinia romanilor juratul anului 2017 in emisiunile concurs. El a fost votat de 16.66% din totalul celor aproximativ 10 000 de oameni care au votat. El este un showman și reușește sa se impuna in preferințele romanilor fara sa aiba o atitudine coroziva. El…

- What’s Up a slabit uimitor in ultimul an. Acesta a reușit sa dea jos nici mai mult nici mai puțin de 25 de kilograme. What’s Up, care a dus-o extrem de greu pana sa devina celebru , se poate lauda cu un trup foarte armonios. A reușit sa arate din ce in ce mai bine și sa aiba o forma fizica foarte buna…

- "Am petrecut Craciunul alaturi de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din aceasta cauza am slabit 12 kilograme. Acum ma incap toate hainele", a declarat Viorel Lis, potrivit spynews.ro. Citeste si Oana si Viorel Lis au ajuns…

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic! Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Ozana Barabancea este o femeie extrem de ambitioasa, iar dorinta sa pentru slabit continua. Chiar daca pana acum a reusit sa scape de 40 de kilograme, vedeta nu se opreste aici si vrea sa ajunga la o silueta de top model.

- Locuitorul orașului Glendora (California, SUA), Chris Huerta, a publicat pe Twitter propriile fotografii inainte și dupa ce a pierdut in greutate. Americanul a povestit ca a decis sa scada in greutate in ziua, in care jucatorul sau favorit de baschet, Kobe Bryant, din echipa «Los Angeles Lakers» și-a…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…