Astazi, in Cetatea Aradului, a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii Batalionului Mixt Romano - Ungar de Mentinere a Pacii. Aceasta structura a implinit, in 2018, 20 de ani de la inființare. La eveniment a participat ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor. In cadrul ceremoniei, comanda a fost predata de șeful modulului romanesc și preluata […]